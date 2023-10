Wall Street anticipa signo mixto este martes tras las ganancias del lunes, lideradas por el Dow Jones y que permitieron rebotar con fuerza a los índices tecnológicos, en un mercado pendiente de la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) y de las palabras de su presidente, Jerome Powell.

A nivel mensual, y a falta de la sesión de hoy, los índices neoyorquinos van camino de finalizar un mes de octubre de pérdidas, donde el Dow Jones acumula una caída del 1,7%, el S&P 500 del 2,8% y el Nasdaq de más del 3%.

"Los mercados estadounidenses también tuvieron un buen comienzo de semana: el Dow Jones registró su mayor ganancia diaria desde julio, mientras que el Nasdaq 100 y el S&P500 subieron más de un 1%, y los precios del petróleo cerraron en su nivel más bajo en más de dos semanas. Si bien el repunte del lunes fue bienvenido, no cambia el hecho de que las acciones estadounidenses cierren con un tercer descenso mensual consecutivo", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

EL FOCO EN LA FED… Y EN POWELL

La reunión de tipos de la Fed es la referencia de la semana. El banco central estadounidense comienza su cónclave monetario este martes y hará públicas sus conclusiones el miércoles. Una decisión para la que el mercado no espera sorpresas y descuenta, con una probabilidad del 98,2%, según la herramienta FedWatch, de CME Group, que hará una pausa.

Por ello, la atención se centrará en la rueda de prensa del presidente del organismo, Jerome Powell, y lo que pueda decir acerca de la hoja de ruta a seguir por la Fed.

"Sí, el anuncio del FOMC sobre los tipos de interés suele ser un gran evento para los inversores, pero esta vez no será la única estrella brillante de la semana. Sabemos que no habrá subidas de tipos esta semana. Por lo tanto, lo que digan que harán importará más para el precio del mercado que lo que hagan. Y las expectativas sobre los tipos se jugarán en las reuniones de diciembre y enero, en las que, por cierto, tampoco se insinúa ninguna subida de tipos. Eso podría cambiar, pero por ahora, lo que los inversores apuestan es que no habrá más subidas de tipos", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

DATOS MACRO

Además de la Fed, los inversores también están muy atentos a los datos macro que se irán conociendo a lo largo de las próximas sesiones. Este martes, se publicará la confianza del consumidor de EEUU, que servirá para conocer con qué moral afronta este colectivo la siempre determinante para muchas compañías campaña de compras navideñas.

El miércoles se darán a conocer el PMI e ISM manufactureros de octubre, así como la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral (JOLTS) y los datos de empleo privado de la consultora ADP, antesala del informe oficial del mercado laboral (viernes).

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano corporativo, la temporada de resultados sigue avanzado y este martes darán a conocer sus cuentas compañías como Pfizer o AMD, mientras que el jueves, tras el cierre del mercado, será el turno de Apple.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,72% ($82,90) y el Brent avanza un 0,93% ($88,26). Por su parte, el euro se aprecia un 0,24% ($1,0639), y la onza de oro gana un 0,05% ($2.006).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,824% y el bitcoin baja un 0,10% ($34.409).