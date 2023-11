Sharecast / David Vives via Unsplash

Wall Street permanece cerrado este jueves por el Día de Acción de Gracias. Los índices neoyorquinos finalizaron la sesión del miércoles con ganancias moderadas tras unos datos económicos que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) no volverá a subir los tipos de interés. Los futuros sobre los índices cotizan con suaves compras a pesar a que el mercado no abrirá sus puertas.

Este viernes las operaciones volverán a la bolsa, que abrirá tan solo durante media jornada, y se darán a conocer los PMI adelantados de actividad de los sectores manufacturero y servicios de noviembre, para los que se estima se mantengan en línea con los del mes anterior.

VISIÓN DE MERCADO

El IPC de octubre ha servido para consolidar la hipótesis de que la Fed mantendrá estables los tipos en su próxima reunión de diciembre, lo que favorecerá un cierre positivo del ejercicio del mercado estadounidense.

En este sentido, "la mayor amenaza que afrontan las bolsas en estos momentos es que las cifras macroeconómicas se deterioren más de lo esperado en el cuarto trimestre de 2023, lo que volvería a poner sobre la mesa la potencial entrada en recesión de las mayores economías occidentales. En ello tendrá un papel muy importante el cómo se desarrolle la temporada de compras navideñas que, oficialmente, comienza el viernes (Black Friday), tras la celebración del Día de Acción de Gracias en EEUU", explican en Link Securities.

Para los expertos de Bankinter, el mercado entra en un periodo plano que se extenderá hasta el lunes, al menos, durante el cual la única referencia capaz de mover algo será las primeras cifras de ventas de la 'Holiday Season'.

"Se espera +3%/+4%, aunque las cifras de los días más señalados (Black Friday & Cyber Monday) podrían ser algo mejores (+5%+6%). Todo lo que esté alineado con esas cifras, impactará positivamente. Pero lo que salga por debajo no hará daño porque los síntomas de debilitamiento del ciclo refuerzan la expectativa de que, no sólo no habrá más subidas de tipos, sino que las primeras bajadas llegarán antes. Es un planteamiento algo ingenuo, pero es el que asume ahora el mercado", agregan.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 2,19% ($75,41) y el Brent cede un 2,04% ($80,29). "La volatilidad sigue adueñándose del mercado de petróleo después de que la OPEP+ retrasara su próxima reunión al día 30 de noviembre. El mercado especula con diferencias internas sobre posibles recortes adicionales para los próximos meses", valora Diego Morín, analista de IG.

Por su parte, el euro se aprecia un 0,23% ($1,0912), y la onza de oro gana un 0,10% ($1.994). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,408% y el bitcoin pierde un 1% ($37.183).