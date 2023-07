Wall Street anticipa suaves compras este lunes tras poner fin a una semana en la que los índices neoyorquinos tuvieron un comportamiento mixto, con el Dow Jones avanzando un 2,08% y el S&P 500 un 0,69%, mientras que el Nasdaq bajó un 0,57%. Precisamente el Dow Jones terminó en verde por décima sesión consecutiva, marcando su racha ganadora más larga desde 2017. Durante los próximos días, los inversores van a estar muy atentos a los resultados empresariales y a la reunión de tipos de la Reserva Federal (Fed).

"La semana pasada terminó con una nota de precaución después de que las primeras ganancias de las grandes empresas tecnológicas no fueran malas, pero no lo suficientemente buenas como para impulsar aún más un repunte ya impresionante en lo que va del año", explica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"Hasta el momento se puede hablar de una temporada de resultados 'decente', pero no extraordinaria. En esta ocasión se sabía que los analistas de Wall Street no habían puesto el 'listón' tan bajo como en otras ocasiones, sobre todo porque a lo largo del trimestre, a diferencia de trimestres precedentes, no habían revisado sustancialmente sus expectativas de resultados a la baja", comentan los expertos de Link Securities.

A lo largo de los próximos días, los inversores conocerán muchos más resultados empresariales, entre los que destacan las cuentas de grandes tecnológicas como Microsoft y Alphabet (matriz de Google), que lo harán el martes, y Meta, que se confesará ante el mercado el miércoles.

Además de los resultados empresariales, los operadores se enfrentan esta semana a la decisión de tipos de la Fed. El banco central estadounidense dará a conocer el día 26 de julio su último movimiento de política monetaria, para el que se descuenta una subida de 25 puntos básicos. Por ello, la atención estará puesta sobre los comentarios relacionados con los futuros movimientos.

"El positivo comportamiento reciente de la inflación ha hecho pensar a algunos inversores que la de julio será la última subida de tipos del ciclo. No descartamos esta posibilidad, aunque dudamos que se 'moje' en este sentido, dejando la puerta abierta a nuevas actuaciones en materia de tipos de interés en función de cómo evolucionen los datos, especialmente los de la inflación", añaden en Link Securities.

REJUSTE DEL NASDAQ 100

Este lunes también entra en vigor el reajuste en el Nasdaq 100 con el objetivo de reducir las ponderaciones de las grandes tecnológicas que componen el índice.

"El reequilibrio especial se hará para abordar la exceso de concentración en el índice mediante la redistribución de los pesos", han explicado en un comunicado.

Nasdaq ha detallado en su metodología que el ajuste ayudará a "evitar una situación en la que los emisores con ponderaciones individuales superiores al 4,5% representen más del 48% del índice total".

En este sentido, el peso combinado del grupo conocido como los 'siete magníficos' y formado por Meta, Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, se reducirá de poco más del 50% a poco más del 40%.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

En la escena económica, este lunes se publicarán los PMI manufacturero y de servicios adelantados de julio, para los que se espera se mantengan en línea con los datos del mes anterior.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,17% ($76,94) y el Brent pierde un 0,21% ($80,89). Por su parte, el euro se deprecia un 0,51% ($1,1069), y la onza de oro retrocede un 0,17% ($1.963).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,821% y el bitcoin se deja un 1,20% ($29.768).