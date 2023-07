Las bolsas mundiales siguen subiendo sumidas en un escenario conocido en los mercados como 'Goldilocks' o 'Ricitos de oro', en el que todo parece perfectamente equilibrado, con un sólido impulso del crecimiento (especialmente en Estados Unidos) y un desvanecimiento de la inflación. Es un planteamiento que no convence nada a Bank of America (BofA), que cree que la fortaleza del crecimiento no se sostendrá y que habrá caídas en las bolsas.