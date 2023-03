Wall Street anticipa este miércoles ganancias tras las suaves pérdidas del martes a medida que las preocupaciones sobre el sector bancario van disminuyendo y la ausencia de noticias se ha convertido en una buena noticia para el mercado.

"El sentimiento de los inversores mejora a medida que la acción del precio en las acciones bancarias apunta a una disminución del estrés", indica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote.

Para la experta, el S&P500 y el Nasdaq se están viendo presionados por el aumento de los rendimientos, "lo que significa que, si el estrés bancario disminuye, EEUU volverá a luchar contra la inflación, y eso podría significar otra subida de 25 pb por parte de la Reserva Federal (Fed) en mayo".

Por ahora, la herramienta FedWatch, de CME Group, sigue apuntando a que el escenario base es 'sin aumento', con alrededor del 60% de probabilidad de que se mantenga el statu quo. Aunque esta situación puede cambiar rápidamente en caso de una lectura decepcionante del deflactor PCE el viernes.

Tras la tempestad que ha afectado al sector bancario y que ha arrastrado a la mayoría de valores/sectores de corte cíclico, se comienza a "despejar el panorama", y los inversores, poco a poco, van centrando su atención nuevamente en la macroeconomía, principalmente en la inflación.

"Todavía está por ver el verdadero impacto que la crisis de confianza en el sector bancario va o no a tener en el crecimiento económico; si va a provocar una contracción del crédito o no y/o si va a terminar abocando a algunas economías desarrolladas a la recesión, escenario que, aunque no descartamos, no es el que consideramos como más probable", afirman desde Link Securities.

Esta calma también se ha visto impulsada por los buenos datos económicos que se han conocido en EEUU, como la confianza del consumidor de marzo, que sorprendió con un aumento del índice principal.

"Tras el reciente nerviosismo del mercado y la renovada atención sobre el riesgo de una recesión, se esperaba que la confianza del consumidor cayera considerablemente", destacan desde Danske Bank.

"El comunicado fue una clara sorpresa positiva que probablemente refleje cómo los consumidores estadounidenses aún disfrutan de una sólida situación en el mercado laboral, incluso si una proporción ligeramente menor de encuestados ahora encuentra "abundancia de empleos" en comparación con hace un mes", añaden los expertos de la entidad.

ANÁLISIS TÉCNICO

El S&P500, que se benefició de la caída de los rendimientos debido al colapso del Silicon Valley Bank (SVB), ahora se encuentra por encima de la media de 200 sesiones y podría estar dando forma a una figura de cambio de tendencia.

"Actualmente se está enfrentando a la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales de comienzos de febrero. Sería una buena noticia la superación de este nivel de precios. La resistencia clave se encuentra en los 4.039 puntos", destaca César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.

"Si lograra superar estos precios es muy probable que pudiéramos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta los máximos anuales que presenta en los 4.195 puntos. Su comportamiento en este nivel de precios es muy importante ya que si termina superándolos podríamos acabar viendo un ataque al nivel de los 4.325 puntos y lo que es más importante, un cambio de tendencia", explica Nuez.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Micron Technology ha decepcionado con sus resultados al registrar una pérdida por acción de 1,91 dólares frente a las pérdidas de 0,86 centavos anticipadas por el consenso. Los ingresos, por su parte, se situaron el 3.690 millones de dólares, también por debajo de los 3.710 millones de dólares esperados por los analistas.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,57% ($73,68) y el Brent avanza un 0,42% ($78,98). Por su parte, el euro se deprecia un 0,10% ($1,0832), y la onza de oro cae un 0,41% ($1.982).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,56% y el bitcoin ha gana un 4,41% ($28.531).