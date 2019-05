Wall Street cae y pierde soportes ante el temor a una desaceleración económica

Las crecientes tensiones comerciales entre EEUU y China alimentan las dudas

Bolsamania | 29 may, 2019 14:17 - Actualizado: 19:08

Wall Street aumenta pérdidas y cae más del 1% por las crecientes tensiones comerciales entre EEUU y China, que están alimentando la preocupación de los inversores por la desaceleración económica mundial. Ya quedó de manifiesto este martes, con el cierre bajista de los índices de la Bolsa de Nueva York. Además, las palabras del fiscal especial Mueller sobre Donald Trump no han gustado al mercado.

"Hasta que los mercados vean signos alentadores de que ambas partes aseguran el acuerdo comercial, es muy probable que este sentimiento negativo y la aversión general al riesgo continúen castigando a los mercados", dicen los expertos de FXTM.

China ha avisado de que podría frenar la importación a EEUU de minerales de tierras raras que se usan en la fabricación de productos de alta tecnología y de dispositivos militares, para contrarrestar las medidas implantadas por el presidente Donald Trump.

"La escalada más reciente sugiere un desacoplamiento parcial de los dos países, al menos en el espacio relacionado con la tecnología y la seguridad nacional. El pensamiento de China es prepararse para una prolongada guerra comercial y seleccionar enfoques de represalia", señalan desde Barclays.

Eso sin olvidar que Huawei ha presentado una reclamación ante los tribunales que cuestiona la constitucionalidad del veto de Washington que amenaza con expulsar a la firma china de los mercados mundiales. Todo ello ha contribuido a la incertidumbre, que se afianza a medida que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cae.

Este martes alcanzaron su nivel más bajo en 19 meses, y hoy vuelven a caer hasta el 2,24%. De hecho, una parte de la denominada curva de rendimiento se ha invertido aún más, ya que los bonos del Tesoro a 3 meses rinden al 2,3456%, muy por encima del tipo a 10 años.

Las preocupaciones comerciales y los temores a la desaceleración han empujado a los inversores a deshacerse de sus activos bursátiles y a refugiarse en la seguridad de la deuda de Alemania y EEUU. Y es que las noticias que llegan desde Europa no son mucho mejores, ya que las bolsas registran pérdidas de más del 1%.

La disputa de Italia con la Comisión Europea sobre su presupuesto, las victorias de los partidos euroescépticos en las elecciones europeas de la semana pasada, y la agitación política en Austria y Grecia han contribuido a ensombrecer las perspectivas del mercado.

COMPARECENCIA DE ROBERT MUELLER

Por si esto fuera poco, Wall Street ha aumentado su caída tras la declaración de Robert Mueller, el fiscal especial que ha investigado la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 que ganó Trump.

Mueller ha alimentado las dudas sobre posibles prácticas ilícitas de Trump al comentar que "si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente no había cometido un delito, lo hubiéramos dicho". También ha señalado que el presidente en ejercicio no puede ser acusado de un delito federal, por lo tanto, "no era una opción que pudiéramos considerar".

Mueller ha señalado que su investigación descubrió que había una injerencia rusa en las elecciones ganadas por Trump y al mismo tiempo ha comentado que es "injusto acusar a alguien de un delito cuando no puede haber una resolución judicial sobre la acusación realizada".

ECONOMÍA Y EMPRESAS

A nivel económico, este miércoles en EEUU se ha publicado el índice semanal Redbook de ventas minoristas, que ha repuntado un 1,3%. Además, las solicitudes de hipotecas han bajado un 3,3% y falta por publicarse el índice manufacturero de la Fed de Richmond de mayo.

En el plano empresarial, por su parte, destacan las caídas que están experimentando los fabricantes de chips, como Nvidia Corp o Micron Technology. Hay que recordar que estas compañías obtienen la mayor parte de sus ingresos de China.

Asimismo, compañías sensibles a los aranceles como Apple, Boeing o Caterpillar también sufren presión bajista por la incertidumbre sobre sus negocios. También en negativo, Johnson & Johnson cae un 5% en el Dow Jones después de que el fiscal general de Oklahoma haya responsabilizado a la farmacéutica de provocar una adicción generalizada a los opioides, al distribuirlos a través publicidad engañosa

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

"Justo en este momento tenemos al Nasdaq 100 y al S&P 500 en plena zona de soporte, la línea clavicular de una potencial formación de implicaciones bajistas en 'cabeza y hombros'", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

En el Nasdaq 100, el soporte que debe aguantar para que no se confirme esa figura bajista es el de 7.300 puntos, y en el caso del S&P 500 el soporte se encuentra en 2.800 enteros. Si esos soportes se rompen, el Nasdaq 100 tiene recorrido bajista hasta 6.800 puntos y el S&P hasta 2.650 enteros, "una caída adicional cercana al 6-7% como mínimo", indica Rodríguez.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae con fuerza un 2,5%, hasta los 57,61 dólares. Además, el euro se deprecia un 0,12%, hasta 1,1148 dólares.