Huawei cuestiona ante los tribunales de EEUU la constitucionalidad del veto

Ha presentado una petición de juicio sumario

El gigante tecnológico chino Huawei ha presentado una denuncia ante los tribunales de EEUU para cuestionar la constitucionalidad del veto del Gobierno de Donald Trump. Así lo ha comunicado la empresa en una rueda de prensa en al que ha detallado las últimas acciones del enfrentamiento que mantiene con la administración republicana.

El oficial legal principal de Huawei, Song Liuping, dijo en la rueda de prensa que Huawei había presentado una petición de juicio sumario en la que se interpela al tribunal y se solicita que dictamine si es constitucional que los EEUU implementen una disposición de gastos militares que prohíbe al gobierno y sus contratistas el uso de equipos de la tecnológica china.

Huawei es el mayor fabricante mundial de equipos de red, pero ahora lucha por mantener el acceso a los principales mercados para las comunicaciones de la próxima generación, el 5G, tras el veto estadounidense apelando a que la compañía amenaza la ciberseguridad internacional.

En marzo, Huawei presentó su demanda contra la ley de los EEUU en Plano, Texas, la sede de sus operaciones en dicho país. La petición de juicio sumario busca acelerar el proceso legal para que los clientes de los EE. UU. Tengan acceso más pronto al equipo de Huawei, según un comunicado del miércoles de Huawei.

Con esta moción, que se suma a la denuncia presentada por Huawei el pasado mes de marzo en EEUU, la compañía china pretende acelerar el proceso al solicitar el una decisión judicial sin necesidad de celebrar un juicio completo.

Song ha decalrado que la "campaña auspiciada por el estado" contra la compañía no mejorará la ciberseguridad. "Los políticos en los Estados Unidos están utilizando la fuerza de toda una nación para perseguir a una empresa privada", ha dicho. "Esto no es normal". "El Gobierno de EEUU no ha proporcionado ninguna evidencia que demuestre que Huawei es una amenaza de seguridad. No hay pistola ni humo. Solo especulaciones", ha denunciado.

Asimismo, el representante de Huawei indicó que la inclusión de la compañía china en la 'lista negra' del Departamento de Comercio de EEUU establece "un peligroso precedente", alertando de que hoy se trata de las telecomunicaciones y Huawei, pero "mañana puede ser otro sector, otra empresa".

"El sistema judicial es la última línea de defensa de la justicia. Huawei confía en la independencia e integridad del sistema judicial de EEUU. Esperamos que el tribunal pueda enmendar los errores contenidos en la Ley de Autorización para la Defensa Nacional 2019", añadió.