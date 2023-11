Banco Sabadell ha finalizado su programa de recompra de acciones iniciado el pasado 30 de junio por valor de 204 millones de euros, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad bancaria ha adquirido en total 186.743.254 millones de acciones propias, lo que supone a precios actuales un 3,32% de su capital. Esta operación se ha finalizado con diversas acciones realizadas entre el 6 y el 10 de noviembre.

La finalidad de este programa de recompra era "reducir el capital social de Banco Sabadell mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas tras ser aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 23 de marzo de 2023".

La ejecución de este programa tenía como fecha límite el 2 de febrero de 2024, pero finalmente se ha alcanzado el importe monetario máximo acordado. El límite máximo de acciones a adquirir era de 562.696.470 acciones.

El plan aprobado establecía que "el precio máximo no supere los 2,01 euros por acción, cifra que se corresponde con el valor contable tangible por acción (tangible book value per share) a 31 de marzo de 2023".

El pasado 26 de octubre Banco Sabadell presentó sus resultados, que reflejaron un beneficio de1.028 millones de euros hasta septiembre, un 45% más que en el mismo periodo de 2022. Además, el beneficio del tercer trimestre avanza un 29,4%, hasta 464 millones de euros.