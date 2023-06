Banco Sabadell ha comunicado este viernes que, tras recibir las correspondientes autorizaciones previas, inicia un programa de recompra de acciones por un importe monetario máximo de 204 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El número máximo de acciones a adquirir dependerá del precio medio al que se realicen las compras, pero no excederá de 562.696.470 acciones, o del número inferior de acciones que, sumadas al resto de acciones propias de Banco Sabadell en cada momento, representen un 10% del capital social.

El programa dará comienzo el día 3 de julio de 2023 y finalizará, como máximo el 2 de febrero de 2024 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones que constituyen su objeto.

No obstante, Banco Sabadell se reserva el derecho a interrumpir o finalizar anticipadamente la ejecución del programa de recompra si concurriera alguna circunstancia que así lo aconsejara o exigiera, y prorrogar su duración del antes de su vencimiento, en el caso de que no se hubiera consumido en su totalidad su importe monetario máximo ni el número máximo de acciones a adquirir.

La finalidad de este plan es "reducir el capital social de Banco Sabadell mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en ejecución de la reducción de capital aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el día 23 de marzo de 2023, bajo el punto cuarto del orden del día", ha explicado la entidad.

Banco Sabadell también ha detallado que no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: el precio de la última operación independiente, o la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

En este sentido, tiene la intención de ejecutar el programa de recompra de modo que "el precio máximo no supere los 2,01 euros por acción, cifra que se corresponde con el valor contable tangible por acción (tangible book value per share) a 31 de marzo de 2023", ha señalado.

El programa de recompra se llevará a cabo de modo que la operativa de compra no distorsione la demanda ni influya artificialmente en la formación del precio de las acciones, respetando la normativa y recomendaciones vigentes en el momento de su ejecución.

Asimismo, la entidad no podrá comprar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones del banco en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

Adicionalmente, durante el período de duración del programa de recompra, quedarán suspendidas las operaciones sobre acciones propias que regularmente lleva a cabo Banco Sabadell con finalidad de creación de mercado (market making).

El programa será ejecutado internamente por el equipo que, conforme a la política de autocartera de Banco Sabadell, es el responsable de la ejecución de operaciones sobre acciones propias, con sujeción tanto a la normativa aplicable como a las normas internas en materia de operaciones sobre acciones propias.