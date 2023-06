Los valores tecnológicos siguen despertando el interés del mercado, sobre todo los de EEUU. Las tecnológicas están viviendo un buen año, con destacadas subidas en bolsa, aunque algunos expertos han alertado ya de que se está creando una suerte de burbuja que podría explotar en el momento menos pensado. Es hora de vender, pero solo las acciones de EEUU, no las de Europa.

Así lo afirman los expertos de Berenberg en su último informe sobre estrategia en renta variable, en el que analizan la situación del sector tecnológico. "La valoración dice vender tecnología estadounidense, no europea", comentan en el mencionado documento.

"El sector tecnológico europeo se ha revalorizado desde un PER a 12 meses de 17x en octubre de 2022 a 22x en la actualidad. Esto refleja ahora una prima del 49% respecto a la renta variable mundial", explican estos analistas. Por su parte, "la revalorización de la tecnología estadounidense ha sido más exagerada -de 19x a 27x en el mismo periodo- y ahora refleja una prima del 85% respecto al mercado mundial de renta variable".

¿Qué refleja esto? Pues, como dicen, que "las acciones tecnológicas europeas no parecen estar tan sobrevaloradas sobre esta base como lo estuvieron en torno a la burbuja de las puntocom". No obstante, se muestran tajantes al afirmar que "no puede decirse lo mismo del sector tecnológico estadounidense".

En concreto, comentan que "mientras que nuestra señal de valoración de la tecnología estadounidense sugiere vender acciones tecnológicas de EEUU (PER relativo de 1,85), nuestro análisis europeo no proporciona actualmente una señal direccional fuerte de compra o venta".

No hay una señal clara para las tecnológicas europeas, que han mostrado una "relación razonablemente coherente" entre su PER relativo a 12 meses y los rendimientos relativos del sector desde 1995. "Actualmente nos situamos en 1,49 sobre esta base", apuntan los expertos de la firma germana de análisis.

Tal y como dicen, si se observa el comportamiento de la tecnología europea frente al mercado mundial de renta variable, "la valoración relativa no proporciona una señal fuerte" por la que tengan que guiarse los inversores. "La tecnología europea cotiza ahora a 21,8x frente al mercado mundial de renta variable, de 14,6x, y esto refleja una prima del 49% respecto a la renta variable mundial", detallan.

También comentan que la tecnología estadounidense "cotiza con una prima del 25% frente a la europea", y que el PER relativo entre la tecnología europea y el mercado mundial de renta variable "ha proporcionado históricamente una señal de compra y venta relativa razonable a 12 meses y cinco años vista desde 1995".

En cualquier caso, apuntan, "la prima actual del 49% respecto a la renta variable mundial no proporciona una señal direccional fuerte para asumir el riesgo de la tecnología europea frente a la renta variable mundial".

Y si el análisis se centra en la posición de la tecnología europea frente al mercado europeo de renta variable, en este caso la valoración relativa tampoco proporciona una señal fuerte. "La relación PER relativa entre la tecnología europea y el mercado europeo también ha demostrado ser una señal de compra o venta fiable para la rentabilidad relativa a medio plazo".

"El PER relativo actual es de 1,69", y "de nuevo, esto no proporciona una señal direccional clara para los inversores", concluyen.