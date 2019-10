IG lanza en España el primer derivado que cotiza las 24 horas del día

Sobre índices, divisas y materias primas, también debutan en Francia, Alemania o Italia

IG da un golpe sobre la mesa en el negocio del brokerage. El bróker online lanza hoy en España y otros seis países europeos el primer derivado financiero que cotiza las 24 horas del día. Adopta forma de turbo, no tiene comisiones y sus primeros activos subyacentes son índices, divisas y materias primas. El grupo británico, presente en España desde 2007, ha podido hacer realidad este proyecto gracias a su participación en la plataforma Spectrum.

Los nuevos turbos24 de IG -que operan las 24 horas del día, cinco días a la semana- también debutan en Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia y Noruega, los países más importantes de la Europa continental. El proyecto ve la luz tras tres años de trabajo, aunque solamente irán destinados a los inversores profesionales.

Los inversores profesionales son aquellos que, según la CNMV, están sujetos a menos restricciones de inversión y a la vez reciben un menor grado de protección porque tienen más conocimientos y experiencia en los mercados financieros. En el caso de IG, dos terceras partes de sus ingresos proceden de los clientes profesionales particulares (los que no son instituciones), una barrera de entrada cualitativa que van a mantener con los turbos24. Con el ‘boom’ de las criptodivisas hace tres años, el bróker llegó a rechazar un 40% de las peticiones de apertura de nuevas cuentas, pone en contexto IG.

Según José Antonio Quiroga, jefe de ventas de IG en España, esta iniciativa satisface una demanda histórica de los inversores. “El cliente europeo pide tener más acceso a los mercados financieros”, aunque “el mercado de los certificados en Europa no es cómodo ni transparente”. La entidad ha detectado la oportunidad de entrada para sus turbos24 tras estar “completamente consolidado” el mercado continental de turbos, que ronda los 1.000 millones de euros, según estimaciones de IG.

CONTROL DEL RIESGO

Estos derivados -un derecho y no una obligación- tienen como particularidad que son productos físicos (con un ISIN propio), transferibles y el inversor puede operar con ellos tanto al alza como a la baja. “El inversor sabe de antemano la máxima pérdida que va a tener, ya que se puede controlar el apalancamiento. Hay un nivel de ‘knock out’ preestablecido y, cuando el subyacente toca ese nivel, el derivado muere. Además”, explica Quiroga a Bolsamanía, “al cotizar las 24 horas, no hay ‘gaps’ de apertura”. Se pueden abrir posiciones fuera de hora en el mercado en cuestión, pero las posiciones no se cierran fuera de hora.

IG, que no es un ‘market maker’, se apoya en la plataforma paneuropea de trading multilateral Spectrum, que hace de bróker mayorista y donde también participan otros brókeres minoristas como IG. Los turbos24 no tienen comisión, puesto que ésta va “embebida” en el precio. El precio se basa en la diferencia entre el precio de mercado y su nivel de ‘knock out’. Este incluye el ‘spread’ del creador de mercado y una tasa para garantizar el nivel de ‘knock out’.

El bróker británico, conocido por sus CFD, se ha aventurado a lanzar estos turbos24 dentro de un plan estratégico a nivel global para reforzar su posición entre los primeros espadas del trading online en Europa. IG cerró el 2018 con 178.500 clientes y obtuvo más de 475 millones de libras por ingresos de trading y más de 190 millones en concepto de beneficio operativo. Sus clientes hacen de media unas 350.000 transacciones al día.