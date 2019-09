El Ibex, de resaca del BCE y mirando a los 9.100

Los futuros vienen planos este viernes

Un 1% sube el Ibex de momento en el acumulado de esta semana, una semana en la que el BCE ha sido el protagonista indiscutible. Se esperaba más del banco central. No tanto más medidas, pero sí que su impacto fuera superior en el mercado. A los inversores parece que ya no les vale nada. O las medidas son lo máximo que se pueda esperar o el impacto de éstas cada vez es más deslucido. Visto lo visto, lo esperable es que el BCE de Lagarde siga con los estímulos. El mercado los pide y, lo que es más importante, la economía parece necesitarlos.

Con todo, después de que ayer Europa diera unos cuentos bandazos y acabara la jornada con discretas subidas, los futuros vienen este viernes planos. Escasez de movimientos y aún cautela, porque la semana que viene se pronuncia la Fed, y además habrá 'cuádruple hora bruja' el viernes, lo que también va a tener su impacto en la renta variable en unos días que están resultando muy relevantes en cuanto acontecimientos.

Wall Street finalizó ayer la jornada con subidas moderadas del 0,3% de media y en Asia han dominado también los números verdes algo más abultados. En España, el Ibex parte hoy desde los 9.082 puntos. Los expertos de Bolsamanía insisten en que el selectivo sigue haciendo mínimos y máximos crecientes. "No tenemos ninguna señal de debilidad real, por más vértigo que nos genere las importantes subidas desde los mínimos de agosto. De hecho, en velas semanales y mensuales la sobrecompra no es tal, no existe", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. Por el lado de las resistencias, la clave sigue estando en el hueco bajista semanal de los 9.410 puntos.

En el capítulo de la guerra comercial, continúa el acercamiento entre las partes, lo cual es siempre una buena noticia. Durante la pasada jornada se especuló con que Donald Trump estaba barajando un acuerdo temporal con China, pero la Casa Blanca lo desmintió. Trump anunció ayer que retrasa dos semanas la aplicación de aranceles sobre China como gesto de "buena voluntad".

En cuanto a los datos macro de la sesión, la semana se cierra con el IPC de España de agosto. En Estados Unidos se publican las ventas minoristas de agosto.

Finalmente, en lo que respecta a valores concretos, los inversores seguirán en España pendientes de la evolución de los bancos (ayer terminaron la jornada con signo mixto) y también de otros títulos, como Inditex o Cellnex, que llevan moviéndose de forma significativa todo la semana.