El Ibex repunta un 1% ante la esperanza de más estímulos de los bancos centrales

Los inversores comienzan a descontar bajadas de tipos en Estados Unidos

El Ibex 35 ha repuntado un 1,05%, hasta 9.117,60 puntos, por la esperanza de los inversores en que los bancos centrales apliquen más estímulos monetarios en un futuro próximo (este martes ha sido el Banco Central de Australia (RBA) el organismo que ha bajado los intereses). El ambiente se ha relajado aún más tras la apertura positiva de Wall Street después de que ayer se añadieran problemas a los muchos que existen ahora en los mercados. Y es que Google, Facebook y Amazon cayeron con fuerza por la investigación antimonopolio que prepara el departamento de Justicia.

Dentro del Ibex, este martes ha destacado el rebote de las acereras y también de Ence. Nuestros expertos subrayan que es curioso observar cómo ArcelorMittal (+4%) y Ence (+3,4%) se mueven en paralelo en los últimos tiempos, coincidiendo en las caídas y en las subidas.

También dentro del Ibex cabe resaltar el buen comportamiento de los bancos, en concreto de BBVA (+3,04%) y Santander (+2,58%), mientras que, en el Mercado Continuo, Tubos Reunidos (+12%) y Deoleo (+40%) se han disparado.



Fuera del mercado español, hoy se habla de la compañía alimentaria Aryzta, unas de las principales apuestas del reputado gestor Francisco García Paramés, que ha bajado un 13% tras anunciar un 'profit warning'.

MENOS TENSIONES COMERCIALES Y CALMA EN ITALIA

Otro factor positico es que las tensiones comerciales entre EEUU, China y México se han suavizado. El Gobierno del gigante asiático ha filtado que sí se producirá una reunión entre Trump y Xi Jinping en la reunión del G20 que se celebra el 28 y 29 de junio en Japón.

El mercado anticipa que ese encuentro puede servir, al menos, para que ambos países retomen las negociaciones comerciales, después del estancamiento del último mes que tan mal ha sentado a las bolsas mundiales.

Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha comentado que las negociaciones con EEUU sobre la cuestión migratoria van por buen camino y que espera cerrar un acuerdo antes de que entre en vigor la amenaza de nuevos aranceles a los productos mexicanos.

Por otra parte, la calma se impone en Italia después de que el primer ministro, Giuseppe Conte, cansado de las polémicas entre Matteo Salvini y Luigi Di Maio, líderes de la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas, haya lanzado un ultimátum y amenazado con presentar su dimisión si los dos no cesan en sus ataques.

LA FED HARÁ "LO QUE CORRESPONDA"

Mientras tanto, la atención sigue centrada en la guerra comercial entre EEUU y China, pero también en el debilitamiento de los datos macro a nivel mundial y la potencial relajación de los bancos centrales.

Sobre "las negociaciones comerciales y otros asuntos", el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha comentado que "no sabemos cómo o cuándo se resolverán estos problemas", aunque ha añadido que "estamos siguiendo de cerca las implicaciones de estos desarrollos para la perspectiva económica de EEUU. Y, como siempre, actuaremos según corresponda para sostener la expansión"

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo este lunes que una rebaja de tipos, actualmente fijados en un rango de entre el 2,25% y el 2,50% "podría estar garantizada pronto".

En el plano macro, el IPC de la Zona Euro de mayo ha quedado en el 1,2% frente al 1,3% previsto y al 1,7% previo. En tasa subyacente, los precios subieron un 0,8% interanual en mayo frente al 0,9% esperado. Por su parte, la tasa de desempleo de la Zona Euro de abril quedó en el 7,6% frente al 7,7% esperado. En España, el paro ha bajado un 2,6% en mayo y ha marcado su nivel más bajo en diez años.

En otros mercados, el petróleo Brent avanza un 0,7%, hasta 61,70 dólares. Por su parte, el euro se deprecia un 0,1%, hasta 1,1289 dólares. Además, la prima de riesgo española ha bajado hasta 87 puntos y la rentabilidad del bono español a 10 años se relaja hasta el 0,66%, nuevo mínimo histórico.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"A pesar de cerrar en las inmediaciones de la resistencia que presenta en la directriz bajista que une los sucesivos últimos máximos decrecientes y no poder con ella, lo cierto es que la sesión nos deja un buen sabor de boca. Aunque todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo. Vamos a tener que esperar para mayor seguridad al cierre de la vela semanal, pues ya saben que es mucho más decisiva que la vela diaria", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Y como decimos nos gusta el cierre por cuanto este se produce con Telefónica subiendo con fuerza y pulverizando la importante resistencia de los 7,20-7,25 euros. Con Santander rebotando desde el soporte que presenta en el hueco alcista de los 3,89 euros y con Inditex recuperando posiciones con fuerza por segundo día desde el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida desde los mínimos de diciembre", añade este experto.

"Cierto es que todavía queda mucha tela que cortar, pero este lunes decíamos que el Ibex estaba rebotando desde el soporte intermedio que le confería el nivel de ajuste/retroceso de entre el 50% y el 61,8% del último gran impulso alcista, advirtiendo que para nosotros el objetivo de caída para nuestro índice se había alcanzado y si miramos al futuro del Dax este está rebotando con máxima precisión desde la base de un pequeño canal bajista, coincidiendo con la MM200 diaria", opina Rodríguez.

"Ahora falta lo más importante", concluye, "que el S&P 500 sea capaz de saltar con fuerza por encima de la resistencia de los 2.803 puntos (hueco bajista de la sesión del lunes de la semana pasada). No vaya a ser que simplemente estemos ante un 'pull back' a la línea clavicular del 'cabeza y hombros' para coger carrerilla a la baja de nuevo. Por lo que, resumiendo, nos gusta la recuperación que está teniendo el mercado desde los mínimos de este lunes, pero no podemos cantar victoria todavía, ya que seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube. Vamos paso a paso y a ver en qué queda el cierre de le vela semanal el próximo viernes".