La temporada de resultados ya ha arrancado a ambos lados del Atlántico y, como se temía, las cifras que están presentando las empresas no son nada buenas. Aunque en general está habiendo cierta resistencia, muchas compañías están dejando mucho que desear y alejándose (para mal) de las previsiones del consenso. Por ello son muchos los inversores que temen ya una posible revisión de los beneficios que tenga en cuenta el actual contexto inflacionario y la desaceleración económica provocada por la guerra de Ucrania. No obstante, JP Morgan afirma que no hay motivo para el miedo, al menos de momento.