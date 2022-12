El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este lunes que las subidas de los tipos de interés seguirán "a una velocidad parecida" a los 50 puntos básicos de la última reunión porque la inflación aún es muy elevada en la zona euro.

"Habrá más subidas de tipos de interés, hasta cuándo, no lo sé. Soy absolutamente honesto, no lo sé", ha dicho Guindos, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha explicado que el precio del dinero en la zona euro seguirá subiendo hasta que las proyecciones del BCE indiquen una convergencia estable con el objetivo de estabilidad de precios del 2%, "pero eso no está cerca todavía".

Las palabras del vicepresidente llegan después de la última subida de tipos acometida por el banco central la pasada semana. Aunque el BCE ha suavizado el ritmo de sus subidas, al elevar el precio del dinero en solo 50 puntos básicos, la agresividad mostrada por la presidenta del organismo, Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión sorprendió al mercado.

En concreto, Lagarde sugirió que deberíamos ver al menos otras dos subidas de tipos de 50 puntos básicos el próximo año y quizás otra después, insistiendo en que aún quedaba mucho por hacer debido a la inflación galopante que azota a la economía de la región del euro, cuando muchos inversores descontaban ya una pausa.

Este lunes Guindos ha justificado la postura del BCE por el notable empeoramiento de las proyecciones de inflación recogido en las últimas proyecciones macroeconómicas de la institución, que para 2025 aún espera que la inflación supere su meta del 2%. También ha defendido la creciente importancia de fijarse en la evolución de la inflación subyacente, añadiendo que la proyección del BCE que apunta a un repunte de la inflación prevista para 2024 indica el "efecto escalón" relacionado con la retirada de las medidas implementadas por los gobiernos para aliviar las subidas de los precios en 2022 y 2023.

"Por tanto, en un entorno de menor crecimiento y peores previsiones de inflación se justifican nuestras actuaciones de política monetaria", ha remarcado el vicepresidente del BCE, insistiendo en que actualmente el 'mix' de políticas (fiscal y monetaria) debe ser diferente al desplegado en la pandemia y dejar atrás la política fiscal del 'whatever it takes' enarbolado por Mario Draghi para enfocarla en los más vulnerables.

"CANTIDAD INDETERMINADA DE ENDURECIMIENTO POR VENIR"

Para Neil Wilson, analista de markets.com, las palabras de Guindos, tras lo ocurrido la pasada semana, ha sido "la constatación de que un pico de inflación no es una meseta y que la inflación será más alta y constante durante más tiempo".

"Esta es la opinión que he tenido durante mucho tiempo, por supuesto, pero los bancos centrales y los mercados empiezan a darse cuenta de que hay una cantidad indeterminada y desconocida de endurecimiento por venir y, con la excepción del Banco de Inglaterra, los recortes del próximo año son muy poco probables", apunta Wilson.

En su opinión, "no cabe duda de que los bancos centrales están ralentizando el ritmo de las subidas de tipos, pero si no se sabe adónde se va, es más prudente ir un poco más despacio en busca de la rampa de salida". "Esto implica una perspectiva débil para la renta variable y la renta fija hasta que tengamos algún tipo de resolución sobre dónde va a estar la tasa terminal... y no creo que esto se aclare hasta bien entrado 2023. Mientras tanto, a medida que se prolonga la estanflación, nos dirigimos hacia una verdadera recesión de beneficios", comenta.