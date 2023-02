Habemus nuevo gobernador para el Banco de Japón (BoJ). Haruiko Kuroda, cuyo mandato expira el próximo 8 de abril, será sustituido por el economista Kazuo Ueda, antiguo miembro del Consejo de Política del banco central. El Gobierno nipón tiene previsto nombrarle próximamente tras la negativa del subgobernador Masayoshi Amamiya, quien había sido propuesto inicialmente, a ocupar el cargo.

Así lo han publicado medios como el japonés 'Nikkei', que fue quien dio la noticia del posible ascenso de Amamiya a inicios de semana, y también la agencia 'Reuters', que recuerda que Ueda, académico de la Universidad Femenina Kyoritsu, es considerado un experto en política monetaria y desempeñó un papel clave en la lucha contra la fase inicial de la deflación de Japón con la introducción de la flexibilización cuantitativa (QE) y la orientación a futuro para los mercados financieros.

Los mercados consideran que su elección podría llevar al banco central en una dirección más dura e impulsar el yen. De hecho, la moneda japonesa ha subido tras conocerse la noticia. En concreto, se ha apreciado desde los 131,55 yenes por dólar hasta los 130,60, y posteriormente ha ampliado sus ganancias, con una última caída del dólar del 1,2% a 129,94.

No obstante, Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management, ha apuntado que el fortalecimiento del yen "es más una reacción en función de quién no es, en lugar de quién es, el nuevo gobernador". Y es que Ueda no era considerado siquiera como uno de los principales candidatos, y los traders esperaban el nombramiento de Amamiya, que supondría la continuidad de la actual política.

Sin embargo, desde MUFG Bank apuntan que si la primera opción del Gobierno fue nombrar a Masayoshi Amamiya, esto sugeriría que Kazuo Ueda, el candidato de segunda opción, "no tiene puntos de vista muy diferentes sobre la política monetaria".

Como dicen los analistas del banco japonés, "el nombramiento del nuevo gobernador no parece haber aumentado el riesgo de una normalización aún más rápida, aunque los participantes en el mercado se muestran comprensiblemente cautelosos, dada la mayor incertidumbre de las opiniones de Ueda sobre la política monetaria".

"Se cree que Ueda podría ser más propenso a adoptar una visión más fundamental de la economía, lo que sugiere una voluntad de normalización, aunque no es un halcón", destaca por su parte Neil Wilson, estratega de markets.com, que dice también que "hasta ahora no ha habido grandes reacciones: se supone que es un poco más duro, pero va a ser un proceso difícil de normalizar, como ya hemos dicho antes. Pero hay que normalizarlo".

Y es que mientras que otros bancos centrales de todo el mundo se han esforzado por enfriar la inflación persistentemente alta subiendo los tipos de interés, el Banco de Japón no se ha apresurado a cambiar su política monetaria.

En cualquier caso, el primer ministro Fumio Kishida anunciará al elegido de forma oficial el próximo martes, 14 de febrero, y también el nombre de los seleccionados para los dos puestos de subgobernador del BoJ, que según apuntan estos medios son Shinichi Uchida (actual director ejecutivo del Banco de Japón) y Ryozo Himino (antiguo director de la Agencia de Servicios Financieros). Nomura explica sobre ellos que su designación también supone cierta continuidad. Y es que Shinichi Uchida "ha trabajado estrechamente con Amamiya y Kuroda en la gestión de la política monetaria durante la última década y será visto como una mente similar al actual subgobernador".

Las audiencias parlamentarias correspondientes se celebrarán en torno al 24 de febrero, y posteriormente llegará la votación. Cabe recordar que los gobernadores y subgobernadores del Banco de Japón son nombrados por periodos de cinco años y requieren la aprobación de ambas cámaras del Parlamento nipón.

LAS ADVERTENCIAS DE UEDA

Para poner al mercado en situación, solo recordar que en un artículo de opinión publicado en el 'Nikkei' en julio del año pasado, Ueda, quien formó parte del consejo del BoJ de 1998 a 2005, advertía al Banco de Japón contra una subida prematura de los tipos de interés solo porque la inflación superara brevemente el 2%. Pero también dijo que el BoJ debía considerar una estrategia de salida de la política monetaria ultralaxa y revisar su programa de estímulo extraordinario en algún momento.