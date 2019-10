El Ibex buscará rebotar este miércoles... pero el contexto sigue siendo incierto

Los futuros vienen con leves alzas del 0,05%

El FMI ha advertido de que la economía global perderá 600.000 millones en 2020 por la guerra comercial; la OCDE detecta síntomas de fatiga en la economía española; las expectativas para la reunión de finales de semana entre EEUU y China no son muy buenas; el acuerdo del Brexit no se producirá finalmente... Muchas malas noticias para unas bolsas que buscarán este miércoles el rebote tras caer en la pasada sesión un 1% de media. Wall Street también retrocedió (-1,4%) y en Asia la jornada se ha saldado con signo mixto, pero predominio de números rojos. De momento, los futuros europeos vienen con leves alzas del 0,05%.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, hablará de nuevo este miércoles en un evento en Kansas. Powell dijo en la pasada jornada que la Fed comenzará a aumentar su balance pronto en un intento por mejorar las condiciones de los préstamos. El banquero central dejó claro que "esto no es una QE", que se trata de liquidez. En cuanto a los tipos, el banco central sigue pendiente de los datos. Además, hoy se conocerán las actas de la última reunión de la Reserva Federal. "Esto permitirá comprender mejor el debate sobre la necesidad de más ajustes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la reunión tuvo lugar antes del reciente mal dato de ISM de EEUU", explican los analistas de Danske Bank.

En cuanto a otros aspectos destacados de la jornada, la geopolítica sigue ocupando un primer plano. Turquía ha declarado que pronto cruzará la frontera siria, lo que probablemente aumentará las tensiones entre EEUU-Turquía-Siria, y los expertos no descartan que esto se extienda a la política europea.

Además, la Casa Blanca ha dejado claro que no cooperará con los demócratas en la investigación para la destitución de Donald Trump. El abogado de la Casa Blanca ha calificado el proceso de 'impeachment' de "inconstitucional e inválido".

Volviendo al Ibex y a su aspecto técnico, ayer no pudo con la resistencia de los 9.040-9.050 puntos. "Esto no quiere decir que no vaya a poder más adelante. Simplemente se ha frenado donde cabía esperar que lo hiciera. Y ahora nos encontramos en un momento de indefinición máxima", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. "Toda posibilidad de que hayamos visto los mínimos de la corrección pasa porque se respeten los mínimos de la semana pasada en los 8.850 puntos. Por el lado de la resistencias tenemos los máximos de este martes en los 9.070 puntos", añade.