Federal Reserve (US government work)

El mercado de bonos sigue aumentando la tensión hasta límites insospechados. Los últimos movimientos de los bancos centrales y el temor a la recesión han impulsado al alza los rendimientos, que continúan disparados. El bono alemán (‘bund’), por ejemplo, supera ya el 2%, mientras que el bono español a 10 años ronda el 3,2% y el italiano sube hasta los 4,3 puntos porcentuales, nuevos máximos de los últimos tres meses. En estos momentos, la prima de riesgo del bono español es de 113 puntos básicos.

Los rendimientos también aumentan en Europa. El bono francés repunta hasta el 2,61, mientras que el británico alcanza el 3,79% y el neerlandés se sitúa en el 2,35%. A su vez, el bono portugués sube por encima del 3% y el bono griego aumenta hasta el 4,6%, dos décimas más que hace el pasado miércoles.

Al otro lado del Atlántico, la situación no es mejor. El bono a dos años del Tesoro estadounidense, el más sensible a los movimientos de política monetaria, se ha situado por encima del 4,2%, máximos de los últimos 15 años. En cuanto al bono a diez años, se encuentra en niveles no vistos desde 2011, en el 3,8%.

"Aunque es probable que estemos mucho más cerca del final de la subida de los tipos de interés a nivel mundial que del principio, todavía se necesitará un pico de inflación mundial y una caída de la actividad económica mundial para que los rendimientos dejen de subir", ha señalado Tom Essaye, de Sevens Report, en una nota a los clientes que recoge ‘CNBC’.

Por su parte, Neil Wilson, analista jefe de mercados de Markets.com, indica que la reacción del mercado de bonos al ‘mini-budget’ británico es “sorprendente”. “El canciller (de Hacienda) desveló amplios recortes de impuestos que abandonan cualquier apariencia de disciplina fiscal. Esto significa más préstamos y más costes de endeudamiento. Esta no es la reacción que cualquier canciller quiere de un presupuesto, pero ¿qué otra cosa podría esperar?”, explica.

Este experto cree que los operadores apuestan ahora por que “la relajación fiscal llevará al Banco de Inglaterra a adoptar un enfoque mucho más enérgico para el endurecimiento”. “Los mercados indican ahora un 50% de posibilidades de que el Banco de Inglaterra suba 100 puntos básicos en noviembre”, añade.

Asimismo, desde Julius Baer creen que las expectativas de tipos “se están acercando a un nivel que no consideramos sostenible ni justificado” dadas las “malas perspectivas de crecimiento mundial y el rápido reequilibrio del sector de bienes”. “En otras palabras, nos estamos acercando al pico de las expectativas de tipos, pero vigile el extremo largo de la curva”, apunta Markus Allenspach, jefe de investigación de renta fija de la firma suiza.