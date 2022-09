Reino Unido presenta un "presupuesto de emergencia" para afrontar el incremento en el coste de la vida. Un plan en el que se incluyen medidas como un paquete de apoyo a las facturas de energía durante los próximos seis meses, la eliminación de la subida del impuesto de sociedades o la supresión de la tasa adicional de impuesto a la renta. Además, el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, ha confirmado que se eliminará el tope de las bonificaciones de los banqueros.

El llamado "minipresupuesto" ('mini-budget') que el gobierno británico ha anunciado este viernes pretende aliviar a los consumidores asfixiados por la alta inflación. Según los cálculos del Ejecutivo, citando al consenso entre los pronósticos independientes es que el plan energético del Gobierno reducirá la inflación máxima en alrededor de cinco puntos porcentuales.

"La gente habrá visto los horrores de la invasión ilegal de Ucrania por parte de Putin. Habrán escuchado informes de que sus facturas de energía, que ya son caras, podrían alcanzar las 6.500 libras esterlinas el próximo año", "nunca vamos a permitir que esto suceda", ha asegurado Kwarteng.

El objetivo es que en el "medio plazo" la economía de Reino Unido crezca un 2,5% anual. Para el ministro de Economía, los recortes de impuestos "convertirán el círculo vicioso de estancamiento en un círculo virtuoso de crecimiento". Así, una de las medidas anunciadas es la eliminación de la subida del impuesto de sociedades. "Los impuestos altos reducen los incentivos para trabajar, disuaden la inversión y obstaculizan a las empresas", por lo que la tasa de impuestos corporativos de Reino Unido no aumentará al 25% y se mantendrá en el 19%.

Kwarteng también ha confirmado que se eliminará el tope de las bonificaciones de los banqueros. "Necesitamos bancos globales para crear empleos aquí, invertir aquí y pagar impuestos aquí en Londres, no en París, no en Frankfurt, no en Nueva York. Todo lo que hizo el límite de bonificación fue aumentar los salarios básicos de los banqueros o impulsar la actividad fuera de Europa. Así que vamos a deshacernos de él", ha afirmado.

También se suprime la tasa adicional de impuesto sobre la renta que actualmente se establece en el 45%. "A partir de abril de 2023, tendremos una tasa única más alta del impuesto sobre la renta del 40%. Esto simplificará el sistema fiscal y hará que Reino Unido sea más competitivo. Recompensará la empresa y el trabajo. Incentivará el crecimiento. Beneficiará a toda la economía y a todo el país".

Los aumentos de impuestos planeados para la cerveza, la sidra, el vino y las bebidas espirituosas también serán cancelados. Además, los turistas que visiten Reino Unido podrán beneficiarse de compras libres de IVA.

Por otro lado, Reino Unido ya anunciaba esta semana que limitará las facturas de energía de las empresas para garantizar que no quiebren en medio de los altos precios. El Gobierno británico ha explicado que se hará cargo de casi la mitad de todas las facturas de energía de las empresas durante seis meses a partir del 1 de octubre para garantizar que "puedan pasar este invierno".

Ahora, Kwarteng ha cifrado en unos 60.000 millones de libras el coste de este paquete de apoyo. "Esperamos que el coste baje a medida que negociamos nuevos contratos de energía a largo plazo con los proveedores", ha matizado.

¿UNAS MEDIDAS IGUALES PARA TODOS?

"Volver a poner dinero en los bolsillos de las personas siempre será una medida bienvenida, especialmente en un momento en que esos bolsillos se han vuelto del revés por el aumento de los precios. Estos son pasos costosos que ahorrarán a decenas de millones de contribuyentes sumas considerables de efectivo. Sin embargo, las personas con ingresos más altos recibirán muchos más beneficios que las que ganan menos", destaca la analista sénior de finanzas personales de Hargreaves Lansdown, Sarah Coles.

Además, apunta a que "poner dinero en los bolsillos de los que ganan más dinero también aumenta el riesgo de inflación. Si no necesitan este dinero extra para llenar un agujero en su presupuesto, existe el riesgo de que su gasto aumente, lo que hará que los precios suban aún más". "Mientras tanto, aquellos que ganan por debajo del umbral del impuesto sobre la renta, o que reciben sus ingresos de los beneficios, no ganarán nada", añade.

Igual opina la analista sénior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter: "Kwasi Kwarteng ha hecho estallar fuegos artificiales con este presupuesto, que choca con los esfuerzos del Banco de Inglaterra para reducir la inflación, al mismo tiempo que desencadena una tormenta de críticas acerca de beneficiar a los ricos mucho más que a los sectores más pobres de la sociedad".

En conjunto, estas medidas equivalen a un obsequio de 26.700 millones de libras entre 2023 y 2024, o aproximadamente el 1% del PIB. "Pero el apoyo al PIB será relativamente modesto, dado que los mayores ganadores de estas políticas son las personas con altos ingresos, cuyo gasto no responde tanto a los cambios en sus ingresos. De hecho, estos hogares ya son ricos en efectivo, ya que ahorraron cantidades inusualmente grandes durante la pandemia", coinciden en Pantheon Macroeconomics.

Creen que el gobierno británico "deberá centrarse mucho más en las políticas para impulsar la oferta laboral si quiere tener alguna posibilidad de alcanzar su objetivo de aumentar la tasa de crecimiento tendencial de la economía al 2,5% anual".