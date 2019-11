Los analistas esperan estabilidad en el Ibex 35 y el bono español tras el 10N

De moverse la bolsa, sería con “leves recortes por no haber una mayoría absoluta”

El resultado de la noche electoral en el 10N ha dejado tranquilo al mercado. El consenso de los analistas consultados por Bolsamanía prevé estabilidad tanto en el Ibex 35 como en el bono español. En todo caso, de moverse la bolsa, sería con “leves recortes por no haberse logrado una mayoría absoluta”. De esta forma, se despejan los miedos al impuesto a la banca y la privatización de las energéticas.

Gisela Turazzini, fundadora y consejera delegada de Blackbird, considera que “este escenario, en el que se aleja la izquierda de Unidas Podemos y que da más fuerza a los partidos reformistas liberales, es claramente una excelente noticia para el mercado, favorable a los programas políticos de Vox, PP y Ciudadanos, por este orden”.

“Sin mayoría absoluta, se necesitan pactos urgentes para gobernar y garantizar la estabilidad de España”, apunta Pablo García, director de Análisis de Divacons AlphaValue. El analista prevé que los mercados españoles no se dispararán al alza tras el 10N, pero tampoco descuenta una gran decepción. Si acaso, puntualiza, habría “leves recortes a la baja por no haber mayoría absoluta”. En cuanto al bono español, considera que no tendría por qué haber en él un movimiento mayor o más intenso que en los bonos homólogos de Europa.

En términos políticos y macroeconómicos, los partidos reformistas liberales han sido “los grandes beneficiados”, según Turazzini, mejorando “sustancialmente” los resultados obtenidos el 28A. Sin embargo, siguen sin tener peso suficiente como para hacer el sorpasso a la izquierda. Por otro lado, la izquierda más extrema ha sufrido la “importante” caída de Unidas Podemos. “Esta situación le da más fuerza al PSOE para gobernar en minoría, que podrá implementar sus políticas económicas sociales sin la presión más intervencionista de Unidas Podemos”, apunta la analista. “Un gobierno de izquierda, pero sin mayoría absoluta, es una de las mejores alternativas posibles para los mercados”, añade García.

El PSOE ha logrado 120 diputados; el PP, 88 escaños; Vox, 52; Podemos-IU, 26; ERC, 13; Ciudadanos, 10, y el nuevo partido de Íñigo Errejón, Más País, ha entrado con únicamente tres parlamentarios, pero sin grupo propio. La balanza para la gobernabilidad absoluta se inclina ahora hacia la izquierda más los nacionalistas o bien hacia una gran coalición entre PSOE, PP y Cs. La única reacción ha sido la convocatoria de un congreso extraordinario en Cs por parte de Albert Rivera, que podría conllevar a su dimisión.

BANCA Y ENERGÉTICAS RESPIRAN ALIVIADAS

Por sectores dentro de la bolsa española, “la amenaza sobre el impuesto a la banca y la privatización de las energéticas pierde peso”, resalta Turazzini, por lo que deberían disiparse los riesgos en ambos sectores, especialmente en el sector de las energías renovables que, con el resultado de ayer, es “claramente el más beneficiado de todos los sectores cotizados del Ibex 35”. A juicio de la analista, compañías como Solaria, Gamesa y Audax podrían recibir muy bien estos resultados electorales y, dentro del Ibex 35, Iberdrola y la banca recibirían con un “moderado alivio” los comicios, si se confirmara un gran pacto de Estado en el que los partidos de la derecha tengan un “rol más que clave” en la oposición.

Evolución del bono español a 10 años vs. el bono alemán BNY Mellon IM

El bono español seguirá cotizando estable, como ha hecho desde el 28A. El pasado viernes, la gestora americana BNY Mellon Investment Management -y una de las más grandes del mundo- ya adelantaba que el 10N no afectaría negativamente a la deuda de España. “La incertidumbre política reinante desde las últimas elecciones prácticamente no ha dejado marca en el coste de la deuda española. Los bonos españoles, al igual que los de otros mercados periféricos, vienen registrando un buen comportamiento gracias, en gran medida, a que el BCE ha flexibilizado aún más su política monetaria para hacer frente a la debilidad económica que experimentan los países del norte de Europa”, auguraba Paul Brain, responsable de renta fija en Newton Investment Management (del grupo BNY Mellon IM).

Igualmente, es “poco probable” que el resultado de las elecciones tenga un impacto significativo en el valor del euro, que depende de las perspectivas económicas paneuropeas y de la política monetaria del BCE, según Brain.