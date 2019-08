Tusk: "Espero que Johnson no quiera pasar a la historia como Mr. No Acuerdo"

Johnson le insiste en que se libre de la salvaguarda irlandesa para alcanzar un acuerdo

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se mostró este sábado "dispuesto a escuchar" las ideas del primer ministro británico, Boris Johnson, para un Brexit acordado, siempre que estas propuestas sean "operativas, realistas y aceptables para todos los Estados miembros, incluida Irlanda".

En declaraciones a la prensa minutos antes de dar comienzo la cumbre del G7 que se celebra desde hoy y hasta el próximo lunes en la localidad francesa de Biarritz, el presidente del Consejo Europeo ironizó diciendo que "espero que Johnson no quiera pasar a la historia como Mr. No Acuerdo".

Por su parte, a su llegada a la localidad francesa, el 'premier' británico sugirió que en el caso de que ambas partes no lograran alcanzar un acuerdo no solo sería responsabilidad de Londres.

"He dejado absolutamente claro que no quiero un Brexit sin acuerdo. Pero les digo a nuestros amigos de la UE que si ellos no quieren un divorcio duro, entonces debemos librarnos de la 'salvaguarda' irlandesa del tratado", apuntó.

Ha unos días Johnson envió una carta a la Unión Europea (UE) para que prescindieran de ese polémico protocolo "backstop" tras el Brexit por considerarlo un mecanismo "inviable" y "antidemocrático". El dirigente conservador sostiene que esa herramienta, diseñada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas, podría socavar el proceso de paz en Irlanda del Norte.

Este domingo será el día fijado para que Tusk y Johnson mantengan por primera vez un encuentro, en el que tratarán la cuestión del Brexit duro o con acuerdo y, sobre todo, detallar cuál va a ser el futuro de Irlanda y la frontera. Una reunión muy esperada ya que Tusk acusa al británico de no querer buscar opciones para que se lleve a cabo un divorcio con acuerdo.