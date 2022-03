La agencia de calificación S&P Global Ratings ha rebajado las calificaciones de crédito soberano a largo plazo en moneda extranjera y local de Rusia a 'CC' desde 'CCC-' y las mantienen en 'vigilancia crediticia' con implicaciones negativas debido a la "alta vulnerabilidad de impago de la deuda".

Según el último informe de la entidad, entienden que los inversores no han recibido el pago del cupón de los eurobonos del Gobierno ruso denominados en dólares cuando el pago debió realizarse el 16 de marzo debido a las dificultades técnicas relacionadas con las sanciones internacionales. También admiten que existe un periodo de gracia de 30 días en dichos pagos.

Este jueves, el Ejecutivo de Putin anunció que consiguió pagar la deuda de 117,2 millones de dólares cuyo vencimiento estaba fijado para esta semana. "El Ministerio de Finanzas de Rusia informa de que la orden para el pago de los cupones de préstamos externos en bonos de la Federación de Rusia con vencimiento en 2023 y 2043 por un monto total de 117,2 millones de dólares con vencimiento el 15 de marzo de 2022, enviada a un banco extranjero el 14 de marzo de 2022, ha sido ejecutada", señaló en un comunicado el Ministerio de Finanzas de Rusia.

"Las declaraciones públicas del Ministerio de Finanzas ruso nos sugieren que el Gobierno sigue intentando transferir el pago a los tenedores de bonos", recogen en el escrito los analistas de S&P. Sin embargo, creen que las obligaciones de deuda pendientes para las próximas semanas pueden enfrentarse a dificultades técnicas similares.

"Si los fondos no son accesibles para los inversores o si un pago se realiza en una moneda no estipulada en los términos de la obligación y creemos que el inversor no está de acuerdo con el pago alternativo, podríamos considerarlo un incumplimiento", indican.

"También entendemos que algunos tenedores no residentes de la deuda rusa en moneda local podrían no poder acceder a los pagos del servicio de la deuda de esos bonos en Rusia, aunque hasta ahora la información disponible al respecto es incompleta", sentencian.

En este contexto, las calificaciones se mantienen en 'vigilancia crediticia' con implicaciones negativas. Esto quiere decir que S&P podría bajar aún más la calificación de Rusia como emisor en moneda extranjera, hasta 'SD', si el Gobierno no realiza un pago del servicio de deuda de acuerdo con los términos de la obligación, y si no esperan que dicho pago se realice dentro de un periodo de gracia aplicable. También bajarían la calificación del rublo a 'SD' si evaluaran que algunos tenedores de bonos no residentes no pueden acceder a los pagos del servicio de la deuda de obligaciones de préstamos federales (OFZ, por sus siglas en inglés) también dentro de un periodo de gracia.