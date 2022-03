Puede consultar aquí el directo especial de 'Bolsamanía' sobre la guerra.

Este acuerdo que todavía se está negociando incluiría el abandono de Kiev de su campaña de adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tal y como ha informado uno de los negociadores en la mañana de este martes, Mijailo Podoliak, quien es también asesor presidencial.

De hecho, en una conversación con los medios ucranianos en una pausa, Podoliak ha confirmado que Ucrania ha pedido garantías de seguridad a Moscú para renunciar a la OTAN. “Se están llevando a cabo consultas en varios temas importantes. La clave del acuerdo son las garantías de seguridad internacionales para Ucrania. Y sólo con este acuerdo podemos terminar la guerra tal y como Ucrania necesita”, ha afirmado.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2