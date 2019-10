Las elecciones de Reino Unido del 12 de diciembre "son un referéndum disfrazado"

Los expertos descartan la dificultad de predecir resultado alguno

Boris Johnson ya tiene el adelanto electoral que ha perseguido desde su primer día en el Número 10 de Downing Street en el bolsillo. El primer ministro británico logró el respaldo del Parlamento a su proyecto de ley para convocar elecciones el 12 de diciembre, unos comicios que “son un nuevo referéndum sobre el Brexit disfrazado”, valoran los expertos de Danske Bank.

El primer ministro hará campaña en su plataforma 'Get Brexit Done' argumentando que el público debería darle el mandato de implementar su acuerdo Brexit. Es probable que los liberal demócratas, el Partido Escocés y otras fuerzas enfoquen la campaña en pro de un segundo referéndum real sobre el divorcio con la Unión Europea (UE), argumentan los expertos. “Es más difícil decir cómo se posicionarán los laboristas ya que en realidad no ha aclarado su postura sobre el Brexit”, prosiguen, sin embargo, “es de esperar que los laboristas acaben por respaldar un segundo referéndum de la UE”.

Fiona Cincotta, analista de Cityindex, coincide con esta opinión y también anticipa que los comicios adoptarán tintes de plebiscito. No descarta, no obstante que los resultados creen el mismo estancamiento en Westminster que hasta la fecha. “Johnson se juega el todo por el todo en estos nuevos comicios”, señala aunque esta experta reconoce que tampoco tiene muchas más opciones.

Desde Danske Bank subrayan que “pronto podremos llegar al final del Brexit”, a menos que tengamos un parlamento colgado sin una mayoría clara y estable, como ya pasó en 2017. Si este es el caso, el período de alta incertidumbre y confusión continuará y el Reino Unido puede necesitar otra prórroga más allá del 31 de enero.

Cincotta, sin embargo, considera que nuevas elecciones suponen "más certeza" para un Brexit acordado con la UE, ya que Johnson es el favorito en las encuestas. "Si gana las elecciones anticipadas y fortalece su mandato, su acuerdo podría ser aprobado por el Parlamento y el Brexit aprobado antes del 31 de enero", afirma.

INCERTIDUMBRE EN LAS ENCUESTAS

Todos los analistas consultados coinciden en destacar la elevada incertidumbre y la dificultad de predecir un resultado en base a las encuestas. Si bien los conservadores tienen una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre los laboristas, los primeros sondeos sitúan al partido de Jeremy Corbyn en un lugar similar a donde comenzaron la campaña de 2017, en alrededor del 25%. Los ‘tories’ obtendrían un 37% de los votos, muy por debajo de donde comenzaron la campaña de 2017 (43%).

Los analistas de TD Securities destacan la irrupción del Partido del Brexit, que “se mantiene como una gran incógnita”, pero no esperan que logre aglutinar mucho más voto que el UKIP en 2015.