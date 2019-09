Francia se opone a un nuevo aplazamiento del Brexit "en la situación actual"

El ministro de Exteriores asegura que "los británicos están en un callejón"

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, se mostró contrario este domingo a conceder un nuevo aplazamiento del Brexit a Reino Unido en las circunstancias actuales, que califica de "muy perturbadoras" e insistió en que las autoridades británicas deben aclarar lo que pretenden hacer. "Los británicos nos tienen que decir lo que quieren, no vamos a hacerlo en su lugar", insistió durante su entrevista para 'CNews'.

Sin duda, el primer ministro británico, Boris Johnson, cuenta con un larga lista de contrarios a su plan de divorcio a las bravas de la Unión Europea. Francia es uno de los vecinos europeos que más difícil se lo está poniendo al 'premier' y se mantiene firme en la salvaguarda irlandesa, que califica de "indispensable".

Macron le ha repetido en innumerables ocasiones su 'no' rotundo a cualquier renegociación de las condiciones de la salida de la UE por parte de Reino Unido, y ha insistido en que el futuro de los británicos "depende solo de él".

Es por esto que Le Drian ha anunciado que, en caso de que Reino Unido pida a la UE que se posponga la fecha del Brexit, programada para el 31 de octubre, no contará con el apoyo de Francia: "En el estado actual de las cosas, no". Y criticó que los británicos afirman que van a proponer soluciones alternativas para su salida, "pero no las hemos visto".

El ministro francés insistió en que "los británicos asuman su situación" porque están "en un callejón" ya que "ahora en el Parlamento británico no hay mayoría para nada", ni para un Brexit sin acuerdo ni para la convocatoria de elecciones.

Francia ya fue reticente a conceder al Reino Unido el anterior aplazamiento pero accedió ante la posición favorable de otros países, y en particular de Alemania. París temía que la UE estuviera movilizada durante todo ese tiempo por el divorcio británico sin poder ocuparse de sus propias prioridades.