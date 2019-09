¿Qué pasará con el Brexit tras la triple derrota de Boris Johnson en el Parlamento?

Todas las opciones permanecen abiertas en un clima de elevada incertidumbre

¿Qué puede pasar en Reino Unido hasta el próximo 31 de octubre tras la última derrota de Boris Johnson en el Parlamento? Todas las opciones permanecen abiertas. Desde la convocatoria de elecciones anticipadas hasta un acuerdo de última hora con la Unión Europea. También puede producirse un Brexit duro sin acuerdo con la UE o una extensión de las negociaciones hasta el 31 de enero. Incluso un segundo referéndum que anulara el resultado del primero. Los analistas sólo coinciden en una cosa: la incertidumbre seguirá dominando este caótico proceso.

Los expertos de Monex Europe comentan que la legislación que obliga al gobierno a pedir a Bruselas una extensión de la fecha de Brexit hasta el 31 de enero "enfrenta considerables obstáculos". En primer lugar, explican, "requiere previa aprobación en la Cámara de los Lores, proceso que el gobierno podría intentar frustrar".

Y en segundo lugar, la propuesta de Johnson para adelantar las elecciones generales el 15 de octubre "introduce una notable incertidumbre y podría, de hecho, otorgar a Johnson un nuevo mandato para continuar con su estrategia agresiva de Brexit".

No obstante, añaden que "la propuesta requiere el apoyo de dos tercios del Parlamento". De hecho, la petición de nuevos comicios ha recibido 298 votos a favor y 56 en contra, pero Boris Johnson necesitaba 444 votos y los laboristas se han abstenido hata que no se despeje definitivamente el Brexit sin acuerdo. En resumidas cuentas, "estos riesgos aún no suprimen las probabilidades de un Brexit sin acuerdo", agregan desde Monex Europe.

Sobre el posible adelanto electoral, Esty Dwek, experto de Natixis Investment Managers comenta que "es probable que la derrota de Johnson todavía ponga en marcha una elección general para mediados de octubre, que determinará quién volverá a Bruselas para negociar en la próxima cumbre de la UE. Se espera que Johnson gane, pero dado que su estrategia sin acuerdo ha fracasado, puede que no sea tan sencillo".

En su opinión, el resultado de las elecciones "marcará el rumbo de la estrategia Brexit, pero también podría cuestionar el Brexit por completo, ya que muchos partidos han dicho que estarían a favor de celebrar otro referéndum". No obstante, si gana Johnson con mayoría absoluta, "también podría llevar a la UE a renegociar algunos aspectos del acuerdo, a fin de evitar el peor escenario sin acuerdo". Su conclusión es que, por ahora, "reina la incertidumbre" sobre este caótico proceso.

En este escenario, según Esty Dwek, el menor riesgo de un Brexit sin acuerdo debería aliviar algunos de los temores del mercado. Sin embargo, "es probable que la incertidumbre persista hasta bien entrado octubre y las elecciones generales, lo que significa que los inversores seguirán evitando los activos europeos".

Sobre la libra, señala que seguirá "subiendo y bajando con los titulares, pero podría recuperarse más bruscamente si los resultados de las elecciones generales eliminan la amenaza de un Brexit duro de manera más permanente". Por último, comenta que "los activos europeos también se beneficiarían, ya que creemos que la incertidumbre ha pesado sobre el sentimiento y los flujos".

Desde Morgan Stanley, también consideran lo más lógico que se celebren unas nuevas elecciones. Si finalmente hay nuevos comicios, señalan que lo más probable es la conformación de una mayoría que respalde un Brexit sin acuerdo o el triunfo de los que abogan por celebrar un segundo referéndum, que probablemente abriría la puerta a que Reino Unido finalmente permaneciera en la UE.