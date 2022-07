Al Agal era también uno de los cinco líderes principales del grupo yihadista y su fallecimiento ha tenido lugar tras una misión llevada a cabo en las afueras de Jindairis, según ha indicado el CENTCOM.

Asimismo, uno de los principales aliados de Al Agal ha resultado gravemente herido durante el ataque, ejecutado con drones, en el que no se han producido bajas civiles.

"El ataque reafirma el compromiso de CENTCOM con la región y la derrota definitiva del Estado Islámico", ha señalado, Joel Buccino, portavoz del comando unificado de seguridad en un comunicado, en el que ha asegurado que el grupo terrorista "continúa siendo una amenaza para Estados Unidos y para sus aliados en la región".

U.S. Central Command Forces conducted a UAS strike outside Jindayris, northwest Syria targeting two senior ISIS officials, July 12, 2022.https://t.co/7PiC2uDbmm pic.twitter.com/ZM4BVlsnkd