Según ha expresado la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, "esta asistencia ayudará al Gobierno democrático de Ucrania a suministrar servicios esenciales al pueblo".

Por su parte, el primer ministro de Ucrania, Denys Shmygal, ha agradecido la ayuda a EEUU y a Biden, y ha escrito a través de su cuenta en Twitter: "1.700 millones de dólares en subvenciones llegaron al presupuesto de Ucrania del Fondo Fiduciario. Esta es la segunda subvención de EEUU en las últimas dos semanas, el monto total de la ayuda es de 3.000 millones de dólares".

1.7 billion dollars of grant aid came to the Ukrainian budget from the Trust Fund of the @WorldBank and @USAID. This is the second US grant in the last two weeks, the total amount of aid is to 3 billion dollars. Grateful to 🇺🇸 & @POTUS for incredible support.