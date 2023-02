Las Fuerzas Armadas de EEUU derribaron este domingo en su espacio aéreo un cuarto objeto no identificado. Se produjo mientras el objeto estaba a gran altura, aunque las autoridades confían en poder recuperar los restos. Esto se produce tras los derribos que se habían llevado a cabo desde el viernes y durante todo el fin de semana, y sobre los que el Gobierno aún no ha ofrecido detalles. La tensión no deja de aumentar.