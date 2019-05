Dimite la jefa del grupo parlamentario 'tory' por la última propuesta de May

"Con gran pesar en mi corazón, renuncio", ha dicho Leadsom en una carta que ha difundido a través de su cuenta oficial de Twitter a última hora del miércoles, tras una jornada en la que se han multiplicado las voces dentro del Partido Conservador que abogan por una dimisión inmediata de May.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH