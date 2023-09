El presidente de EEUU, Joe Biden, ha revelado este domingo que ha mantenido un encuentro "no hostil" con el primer ministro chino, Li Qiang, en la cumbre del G20 en la India, en la que no ha participado el presidente chino, Xi Jinping.

Así lo ha dicho Biden en una rueda de prensa en Hanói, dejándolo caer aunque sin mencionar directamente a Li. Según recoge 'Efe', cuando los periodistas preguntaban al mandatario estadounidense por la relación con China, este dejó caer que se había encontrado con "el número dos" de Xi, pero sin decir su nombre.

Y ante la insistencia de la prensa, Biden ha ofrecido detalles sobre el encuentro. "Hablamos de la conferencia en general. Hablamos sobre estabilidad", ha dicho el dirigente de EEUU, que ha explicado también que ha conversado con Li sobre cómo asegurarse de que el llamado Sur Global pueda acceder a nuevas oportunidades.

"No fue hostil" el encuentro, ha remarcado Biden, que no ha comentado nada más al respecto. La Casa Blanca, por su parte, no ha enviado ningún comunicado sobre el encuentro, por lo que no se sabe si fue una reunión formal o una conversación informal por los pasillos.

"NO CREO QUE CHINA INVADA TAIWAN"

En la mencionada rueda de prensa, Biden también ha opinado sobre Taiwán y la situación de la economía de China, golpeada por los recientes datos negativos. Al ser preguntado si China podría invadir Taiwán por su delicada economía, ya que Pekín reclama la soberanía de la isla, a la que Washington envía gran cantidad de armamento, el presidente estadounidense respondió tajante.

"No creo que eso vaya a hacer que China invada Taiwán. De hecho, lo contrario, probablemente no tenga la misma capacidad que tenía antes", ha contestado el presidente de EEUU.

Cabe recordar que Taiwán ha sido uno de los motivos de las crecientes tensiones entre EEUU y China en los últimos meses.