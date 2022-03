Tal y como se desprende en un comunicado emitido por la Casa Blanca, el líder del Ejecutivo estadounidense le trasladó a Zelenski que está trabajando para incrementar la ayuda humanitaria, económica y de seguridad a Ucrania en estrecha colaboración con el Congreso para conseguir financiación adicional.

Un extremo que ha confirmado el propio presidente ucraniano en su cuenta oficial de Twitter. "Como parte del diálogo constante, tuve otra conversación con Joe Biden. La agenda incluyó los temas de seguridad, apoyo financiero a Ucrania y la continuación de las sanciones contra Rusia", ha escrito en la red social.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.