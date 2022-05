El euríbor en positivo y la previsible próxima subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) agitan el mercado hipotecario. Tras meses de destacados crecimientos en las operaciones de compra de vivienda, muchos se preguntan si ha pasado el momento clave para adquirir una casa. ¿Estamos en el ahora o nunca? Las entidades financieras creen que es en un buen contexto para endeudarse y que no hay que temer a que se haya acabado la época del signo negativo en el índice de referencia de las hipotecas.

"Es de los mejores momentos de nuestra historia para comprar vivienda". Es lo que opinan en CaixaBank. Su responsable de banca particulares, Ramón Faura, cree que "es un buen momento a pesar de la situación de incertidumbre", ya que, aunque el euríbor comienza a remontar conquistando un terreno positivo que no veía desde hace seis años y el organismo europeo suba los tipos de interés, "seguirán siendo tipos negativos, porque la inflación estará por encima". Así lo ha expresado durante un encuentro organizado por Fotocasa.

En él también ha estado presente la coordinadora de desarrollo de negocio de Abanca, Rocío Rodríguez Sánchez, cuyo punto de vista es similar. Considera que "sigue siendo un buen momento para la compra de vivienda a pesar de la subida de los tipos, ya que las previsiones señalan que serán limitadas". Por ello, transmite un mensaje de "tranquilidad".

"No hay que tener miedo a esta subida de tipos", puesto que "el impacto en las hipotecas es controlado", dice, añadiendo que las previsiones para el 2022 y 2023 "son inferiores a los tipos a los que estábamos acostumbrados hace unos años".

Precisamente, "controlado" y limitado" son dos palabras que también utilizan para definir el efecto de la mano del BCE desde otras entidades bancarias. La responsable de clientes particulares de BBVA, Ana Pitarch, cree que hay que "evitar el mensaje de alarma", puesto que "los pasos de la Reserva Federal de EEUU (Fed) non tiene que ser trasladados de manera directa al BCE, la economía europea no es la de EEUU". Además, la entidad estima que habrá unos niveles de euríbor "bastante contenidos hasta cierre de año" y que "subirán, pero menos que la inflación". Así, fija en el 0,4% el euríbor en 2022 para alcanzar el 1% en 2023.

Por su parte, la responsable del Área Lead de Hipotecas de ING, Rocío de Marcos, define el impacto de la subida de tipos como "limitado. "El euríbor en positivo es un entorno en el que siempre hemos estados, lo excepcional es en negativo", añade, y "la previsión es que la subida será paulatina a lo largo el año".

¿LOS BANCOS CERRARÁN EL GRIFO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO?

"Se van a seguir concediendo hipotecas". "Las políticas de riesgo no cambian con la subida de tipos", con lo que "no se va a cerrar el grifo", aclaran en ING, a la vez que aseguran que la banca "está preparada para una subida de tipos si es paulatina". "No creo que tengamos que preocuparnos", afirma de Marcos. Tampoco habrá "un endurecimiento de los requisitos para contratar hipotecas", añade.

Algo que comparte Rodríguez Sánchez, que apunta que Abanca no ve riesgo relevante de impagos: "El análisis de solvencia ya tiene en cuenta posibles subidas de tipos y prevén estos movimientos del mercado". Además, "la subida paulatina no influirá en la oferta de hipotecas, seguirán comercializándose tanto a tipo fijo como variable".

En cuanto a cómo se comportará de aquí en adelante el mercado de la vivienda, en CaixaBank reconocen que la "competencia" entre entidades seguirá existiendo, alargando al guerra abierta desde hace meses. "Es posible que la demanda pueda caer", habrá cierta "ralentización", pero con "crecimiento", señalan en BBVA, que no consideran que exista burbuja inmobiliaria. "No estamos en las miasmas condiciones que en 2008", destaca Pitarch

Una "paulatina ralentización" es lo que estima que se dará ING. Como explica de Marcos, 2021 "no fue un año normal en cuanto al mercado hipotecario", pero "volveremos paulatinamente a la normalidad", dice. "Cierta relajación, no vamos a repetir las cifras de 2021", coincide Faura, que vaticina que sí que nos encontraremos con una "posible restricción de oferta" debido a la escasez de materias primas y la alta inflación.