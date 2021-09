Está dando resultado la estrategia de los bancos. Nunca antes se habían contratado tantas hipotecas a tipo fijo. Y tampoco nunca antes habían estado tan baratas. ¿Por qué entonces las entidades españolas continúan dando guerra para animar a sus clientes a que se decanten por estos préstamos a la hora de comprar una vivienda? Pese a su bajo coste, en mínimos históricos, la banca hace negocio con ellas.

En el mercado hipotecario, "los tipos fijos se consolidan como los preferidos por los españoles. Además, la competencia entre entidades sigue provocando que los tipos sean extremadamente bajos y que muchas familias estén cambiando sus préstamos de entidad para beneficiarse de esta competencia". Es lo que señalan desde el portal inmobiliario Idealista, y así es.

Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio, dos de cada tres hipotecas sobre viviendas se constituyó en a un tipo de interés fijo: el 68,1% del total y máximos de la serie histórica. Además, el interés a más de 10 años, el aplicado en la inmensa mayoría de las hipotecas fijas, de los nuevos créditos para comprar vivienda fue en julio del 1,38%, según recoge el Banco de España, el más bajo que se ha registrado nunca. Pese a esto, la oferta hipotecaria de los bancos se centra primordialmente en las hipotecas con este tipo de interés. ¿Por qué?

Como bien dice el refrán 'la banca siempre gana'. Y aquí también. Los bancos no dan hipotecas fijas tan baratas por altruismo, lo hacen porque ganan más dinero con ellas, aseguran desde el comparador financiero HelpMyCash, que explican que para entenderlo hay que tener en cuenta primero que el euríbor, el índice que se usa para calcular el interés de los préstamos a tipo variable, cotiza actualmente en mínimos históricos, por lo que estas hipotecas son actualmente mucho más baratas.

"El interés medio de las hipotecas variables ronda actualmente el 0,5%. En cambio, el de las fijas se sitúa, en general, por encima del 1%, por lo que los bancos pueden sacar más beneficio si sus clientes se decantan por un tipo fijo". De cara al cliente, si el euríbor subiera a corto o a medio plazo, haber contratado una hipoteca a tipo fijo como las actuales saldría a cuenta, pues su interés podría ser más bajo que el de las variables, aclaran.

Sin embargo, fijarse sólo en el diferencial suele ser uno de los errores que se toman por parte del comprador a la hora de contratar una hipoteca. Pensar únicamente en el interés "es una mala decisión, ya que esto no marca todo el gasto que se generará de la hipoteca", apuntan desde la red inmobiliaria La CasaAgency. "Lo que se va a pagar a veces no sólo depende de los intereses sino también de otros factores como las comisiones y otros productos vinculados que se obligan a firmar junto a una hipoteca. El 75% de los contratos que se firman con entidades bancarias tradicionales conllevan un exceso de vinculación particular con el banco que puede ser contraproducente si no se tiene en consideración antes", añaden.

En los siete primeros meses de 2021 el número de hipotecas para comprar vivienda ha aumentado un 14,4%. Solo en julio, el crecimiento fue del 36,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. "Vivimos sin duda el momento con los tipos de interés más bajos de la historia, que ofrecen una oportunidad para la adquisición de una vivienda. Este es el principal motivo que ha provocado este crecimiento del número de firmas de hipotecas en lo que va de año y también un aumento en el importe medido dichas hipotecas", destaca la firma de intermediación financiera Finanzate, que subraya que "una hipoteca no solo es un tipo de interés, por lo que es recomendable tener en cuenta todos los aspectos de la misma, antes de tomar la decisión".