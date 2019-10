El 24% de los españoles espera cobrar solo la mitad de la pensión... y no se equivoca

La inmensa mayoría de los españoles es consciente del reto al que se enfrentan las pensiones públicas, por lo que cada vez muestran mayor preocupación por la sostenibilidad del sistema español. De hecho, una gran parte de la población espera que la pensión que cobre cuando se jubile será peor que la actual. Y aunque todavía queda un 9% que piensa que cobrará el 100%, un cuarto de los españoles esperan que su pensión pública supondrá menos del 50% de sus ingresos. Lo peor es que los más pesimistas no van del todo desencaminados.

En la actualidad, la tasa de sustitución en España, es decir, el porcentaje de la pensión pública respecto al último sueldo de un trabajador, se sitúa en el 78%, una de las más altas de Europa. Sin embargo, según las estimaciones de la Comisión Europea, irá descendiendo hasta ubicarse más o menos en el 50% de aquí a treinta años. Y esto es lo que cree, precisamente, el 24% de los españoles, según el último estudio de Inverco. Esto supone que, para entonces, una persona cobrará de pensión la mitad del dinero que percibía mensualmente en su trabajo.

Con este panorama, no resulta extraño que algo más de siete de cada diez españoles consideren que su pensión no será suficiente para mantener el nivel actual, frente al 12% que cree que sí. Es cierto que, actualmente, tres de cada cuatro españoles ahorran de cara a esta etapa de la vida, no obstante, solo un 20% lo hace de manera periódica. La mayoría lo hace de forma esporádica o cuando dispone de ingresos.

Aunque un alto porcentaje es consciente de que su poder adquisitivo se reducirá si cuenta solo con la pensión pública, "todavía queda mucho trabajo para explicar bien las ventajas de ahorrar en el largo plazo y las diferentes alternativas que existen para complementar la jubilación", explica el miembro del equipo de pensiones de Inverco, Alberto Vizcaya.

En este sentido, nueve de cada diez ciudadanos admite que recibir información sobre la pensión pública que tendrá en un futuro le ayudaría a planificar mejor su jubilación. Es más, el 95% dice tener derecho a conocer con antelación a cuánto ascenderá la misma. La mitad opina que esa información se debería enviar anualmente y un 25% que tendría que ser actualizada cada dos años como mínimo. Sorprende aquí que la mayoría desconoce que desde hace ocho años el Gobierno tiene la obligación de remitir una carta con estos detalles a cada contribuyente.

"Está bien que esta información exista porque no es bueno para el sistema público que se dude de su sostenibilidad". Aunque "nadie dice que no va a cobrar pensión, dicen que va a ser peor", con lo que, "recibir información de tu pagador futuro genera un cambio en el planteamiento de ahorro", señala el presidente de la asociación, Ángel Martínez-Aldama, quien pone de manifiesto, también, que esa obligación no se ha ido cumpliendo por parte del Gobierno de turno. "Hay poca información y los que tienen la información tienen poco interés", añade.

Además, desde Inverco destacan que los cálculos que se utilizan para estas misivas no son del todo acertados, ya que no tienen en cuenta la inflación y porque hacen una proyección de la situación actual actualizando las bases de cotización un 1%.

AÚN QUEDAN OPTIMISTAS

Y esta desinformación provoca, precisamente, que todavía queden españoles que esperan cobrar el 100% de su salario cuando se jubilen: cerca de un 9%, según el estudio. Mayor es el porcentaje, casi un 23%, de los que consideran que el asesoramiento no es importante para planificar el momento del retiro laboral. A esto se suma el 7,5% que califica como mejor la pensión que cobrará en el futuro.

Mientras, casi un 10% cree que no merece la pena ahorrar para la jubilación y un cuarto asegura que nunca ahorra pensando en este momento, una cifra mayor que hace dos años.