El Gobierno ha aprobado este martes una nueva línea de avales ICO-Mitma para comprar vivienda dirigida a jóvenes y familias con menores a su cargo. La ayuda consistirá en entre un 20% hasta un 25% del total del precio de la vivienda para facilitar el pago de la entrada y poder alcanzar hasta un 100% del préstamo hipotecario. Es por esto que muchos se preguntan si podrán beneficiarse de este aval, que alcanzará a un 15% de los mayores de 18 años que pretenden adquirir su primera vivienda, según datos de Fotocasa.

Además, en ese grupo poblacional las estadísticas muestran que existe un 41% de particulares que tienen intención de comprar, pero están posponiendo la decisión por la situación económica, la falta de ahorro y las subidas de tipos. Por ello, dentro de este grupo muchos se preguntan si podrán acceder a la ayuda y cuáles son sus requisitos.

En primer lugar, se deben tener 35 años o menos en el momento de la adquisición o ser una familia con menores a su cargo. Además, no se pueden tener ingresos superiores a 37.800 euros anuales por persona o, en el caso de las familias, un 0,3% más del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por cada hijo. Por último, es necesario que los solicitantes residan en España y tengan DNI o NIE, que su perfil financiero e ingresos sean aptos para solicitar una hipoteca y que sea la primera vivienda que se compra y se utilice para vivienda habitual.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, ha destacado que esta medida "fomenta el acceso a la compra y ayuda a equilibrar el mercado". La demanda de compra entre los menores de 35 años ha descendido 10 puntos porcentuales por la nueva situación económica, así que esta nueva ayuda se puede convertir para este grupo poblacional en "un halo de esperanza para llegar a cumplir su objetivo de convertirse en propietarios".

Asimismo, ha recordado que el propio Mario Draghi, expresidente del BCE, ya puso en marcha esta iniciativa en Italia, "por lo que es positivo que nuestros jóvenes y familias sin recursos también tengan esa opción. Está demostrado que la propiedad ayuda a los ciudadanos a generar riqueza".

En cuanto al porcentaje de ciudadanos que cumplen los requisitos, del 15% total la mayoría los cumplen a través de la edad, con un 11%, mientras que el 4% restante corresponde a los que cumplen con el requisito de ser una familia con menores a su cargo. Andalucía cuenta con la mayoría de la población que podrá solicitarlo al suponer un 37% del total, seguida por Cataluña, con un 15%, la Comunidad Valenciana, que cuenta con un 14%, y Madrid, con un 10%.

Además, es más fácil acceder al aval para jóvenes sin pareja, que son el 7%, que para los que sí la tienen, ya que estos son un 3% del total. Esta diferencia se entiende a través del límite de renta marcado para los potenciales compradores.

Por otra parte, dentro del grupo susceptible a acogerse a la medida, un 41% pretende comprar una casa en los próximos cinco años. El porcentaje se reparte entre el 14% que se ha fijado un plazo de dos años o menos y un 27% que estima que realizará esta acción en un periodo que abarca de los dos a los cinco años. Asimismo, hay un 34% que, pese a que no se plantea adquirir una vivienda a medio plazo, no descarta hacerlo más adelante y otro 25% que no lo tiene previsto ni a medio ni a largo plazo.

A partir de estos datos, cabe destacar que se trata de un sector de la población que tiene mucha más intención de compra que el resto, ya que se encuentra 20 puntos por encima que el conjunto de particulares mayores de 18 años que no están buscando vivienda ahora mismo.

No obstante, se pueden apreciar amplias diferencias entre los porcentajes de aquellos que podrían acceder a la ayuda por edad y los que lo harían por su situación familiar. Mientras que un 42% de los jóvenes que tienen entre 18 y 34 años aspira a comprarse una vivienda en los próximos cinco años y solo un 22% descarta hacerlo a pesar del aval, el porcentaje baja a un 36% de intención de compra para las familias que cumplen los requisitos para solicitarlo, y un 34% asegura que es algo que no está en sus planes ni presentes ni futuros.

La mayor intención de compra de los jóvenes se explica por el hecho de que se trata del segmento de población más activo y, en su mayoría, pretenden conseguir una vivienda en propiedad para convertirla en su residencia habitual. A pesar de ello, algunos han decidido posponer la compra por la situación económica y la falta de ahorros.

No en vano, un 40% de los jóvenes ven como principal problema para comprar una casa la falta de ahorros, aunque este porcentaje desciende a un 28% en las familias, y la situación económica preocupa de manera similar a ambos segmentos, con un 47% y 48%, respectivamente.

Por último, cabe destacar que un 25% de los menores de 36 años han decidido posponer la compra porque consideran que los precios actuales son excesivamente elevados y terminarán normalizándose en un futuro.