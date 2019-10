La mitad de los jóvenes no se plantea comprar una vivienda y solo piensan en alquilar

Los jóvenes quieren comprar o alquiler una vivienda, sin embargo, no pueden hacerlo. Sus dificultades tienen un principal motivo: el precio. De hecho, es lo que señala el 75% de los menores de 35 años. Un sector de la población en el que ha aumentado la actividad inmobiliario debido a la demanda no efectiva, es decir, buscan, pero no encuentran vivienda.