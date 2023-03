La situación generada estos días en el sector financiero con la caída de Sillicon Valley Bank (SVB) ha recordado a muchos a crisis vividas anteriormente. Además de la alarma, ha dado un golpe de atención sobre el efecto de las subidas de tipos. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá un efecto contagio en el resto de países? Ante esto cabe preguntarse si corren peligro los ahorros de los clientes españoles.

La caída de SVB ha avivado el miedo a una nueva crisis. Y todo ello a pesar de que los bancos españoles no tienen una exposición directa a la entidad californiana. El sistema bancario español "tiene una situación saneada de sus balances", ha asegurado estos días la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, añadiendo que no le "consta ninguna exposición concreta a los bancos que se están viendo ahora mismo afectados".

A esto se suma que el llamado efecto contagio "no parece tener mucho recorrido", afirma la cofundadora del comparador de productos financieros HelpMyCash, Olivia Feldman, ya que SVB tenía una base de clientes con unas características muy concretas y estaba muy localizado geográficamente. Era un banco que atendía a empresas del sector tecnológico que, a raíz de las subidas de tipos, han tenido que recurrir a sus propios fondos para financiarse.

¿Hay peligro en España? "La incertidumbre actual en el mercado es grande pero no se puede comparar con la situación que se generó con la quiebra de Lehman Brothers en 2008", apuntan desde el Instituto Español de Analistas. "El modelo de banca que siguen los bancos europeos es distinto al de los norteamericanos y no están tan involucrados en los negocios de las compañías tecnológicas", añaden.

A priori, no hay un vínculo directo entre SVB y España y no parece que los bancos españoles vayan a seguir el mismo camino, la única conexión es el miedo. En momentos de crisis, el pánico se apodera de los ahorradores, que buscan poner su dinero a buen recaudo. Nadie quiere perder ni un céntimo de su capital. Sin embargo, el pánico es el peor enemigo de la banca.

¿Nuestros ahorros están en riesgo? No, "siempre y cuando no vayamos todos corriendo a sacar nuestro dinero del banco", responde Feldman. "No olvidemos que por muy sano que sea un banco, si todos los ahorradores vamos al mismo tiempo a recuperar nuestro dinero, no habrá para todos".

Como añaden, no hay razones para pensar que lo ocurrido en SVB vaya a desatar una crisis mundial y, en particular, vaya a afectar a la banca española. "Al fin y al cabo, se trata de una entidad con unas características que no son extrapolables al resto de los bancos".

En este sentido, hay que recordar que en España el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) protege los primeros 100.000 euros que tenga cada depositante en cada banco, por lo que en caso de una hipotética quiebra, los ahorros hasta 100.000 euros por titular están garantizados.

¿Va a bajar el euríbor? La crisis de SVB ha dado un golpe de atención sobre el efecto de las subidas de tipos. La situación actual ha disparado los rumores sobre un cambio de rumbo en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que podría acabar subiendo los tipos de interés menos de lo esperado.

El mercado también pronostica una moderación en la política europea, lo que afectaría al euríbor, ya que su cotización está íntimamente relacionada con el precio del dinero fijado por el Banco Central Europeo (BCE). De momento, el euríbor lleva bajando unos días.