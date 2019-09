Cuidado con las 'condiciones chollo' de los créditos bancarios: no lo son tanto

Que a la hora de contratar cualquier préstamo hay que leer bien todas las condiciones no es algo nuevo. No obstante, en algunos casos, las entidades destacan determinadas características a sus clientes como ventajas que, por desconocimiento o dejadez, pueden volverse en contra y pasar a suponer un contratiempo para su bolsillo. La comisión financiada, la carencia inicial, o alargar el plazo para bajar la cuota pueden no ser tanto chollo.