Los precios del alquiler continúan subiendo y en el último año se han incrementado cerca de un 9,2%. En la actualidad, el precio del metro cuadrado alcanza 11,8 euros de media, junto con una tasa trimestral que registra un incremento del 4,5%. Además, 25 capitales han visto que los precios marcaban máximos históricos frente a datos de hace un año, con tan solo dos que han experimentado bajadas de precios durante el mismo periodo, según datos de Idealista..

Francisco Iñareta, portavoz de idealista, ha señalado que si no aumenta la oferta disponible "no habrá manera de contener los precios". Además, ha destacado que hasta ahora no lo han logrado "ni los límites establecidos en la Ley de Vivienda, ni las promesas de futuras promociones", tras lo que ha añadido que el propietario "es parte de la solución y así debería ser contemplado a la hora de legislar. Solo las políticas que incentiven la aparición de nueva vivienda en el mercado y la seguridad jurídica para recuperar la vivienda en caso de impago u okupación podrían frenar el problema del alquiler en España".

Tan solo Cáceres, con un descenso del 0,9%, y Lugo, con un 0,4% menos, han experimentado caídas en sus precios en el último año. Mientras, las expectativas de los propietarios se han incrementado en Alicante, que registra la mayor subida con un 22,3% de aumento, Valencia, con un 21,5%, y completa los tres primeros puestos Palma, con subidas del 21,4%. Con incrementos por debajo del 20% se encuentran Málaga, con un 19,1%, Barcelona, que registra un 15,4%, y Soria, con un 15,1%.

Por su parte, en Madrid los precios crecen un 10,2%, mientras que en Sevilla un 7,7% y en Bilbao un 4,3%. Las menores subidas se han producido en Palencia, con un 0,2%, Burgos, donde suben un 1,5%, Vitoria, con un 2,1%, y Huesca, con un 2,2%.

Con respecto al precio de la vivienda, Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 18,7 euros el metro cuadrado, seguida por Madrid, que registra una media de 16,8 euros el metro cuadrado, y San Sebastián, con 15,9 euros el metro cuadrado. En cuarto lugar se sitúa Palma, donde se encuentran precios de 14,4 euros el metro cuadrado, y ya en quinto lugar está Bilbao, con 13,1 euros el metro cuadrado.

En la parte baja de la tabla encontramos a Ciudad Real, Lugo y Zamora, las tres con 6,2 euros el metro cuadrado, Cáceres y Ávila, ambas con 6,3 euros, y Ourense, con 6,4 euros el metro cuadrado.

En cuanto a las provincias, todas han experimentado ascensos en sus precios a lo largo del último año, con Baleares a la cabeza al aumentar los precios un 27,3%, seguida por Santa Cruz de Tenerife, con un 19,9%, Málaga, con subidas del 18,9%, Alicante, donde el incremento es del 17,3%, Valencia, con un 16,6%, Huelva, con un 15%, y Cantabria, donde las subidas son del 12,4%.

En Madrid los precios crecieron un 9,2% mientras que en la provincia de Barcelona se encarecieron un 11,6%. Asimismo, la menor subida es la registrada por Cáceres, que tan solo sube un 0,4% sus precios, seguida por Palencia, con un 1%, y Lugo, con el 1,1%.

Por otro lado, el ranking de las provincias más caras también está encabezado por Baleares, con 16,4 euros el metro cuadrado, Barcelona, con precios medios de 16 euros el metro cuadrado, Madrid, que marca 15,4 euros el metro cuadrado, y Guipúzcoa, con 14,3 euros el metro cuadrado. Zamora es la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 5,6 euros el metro cuadrado, seguida por Cáceres, Ciudad Real y Jaén, las tres con 5,7 euros el metro cuadrado.

Por último, todas las Comunidades Autónomas han sufrido subidas en los precios de sus alquileres en los últimos doce meses. Baleares vuelve a liderar esta lista con subidas del 27,3%, a la que siguen la Comunidad Valenciana, con ascensos del 15,7%, Canarias, con un 14,6%, y Andalucía y Cantabria, ambas con un 12,4%. En Cataluña subieron un 10,8%, mientras que en Madrid crecieron un 9,2%. La menor subida la registra el País Vasco, con un 4,1%, seguido por Aragón, con un 4,2%, y Navarra, con un incremento del 4,3%.

Además, Baleares también es la que tiene los alquileres más caros, con precios de 16,4 euros el metro cuadrado, seguida por Madrid, con 15,4 euros el metro cuadrado, Cataluña, con 15,1 euros el metro cuadrado, y Euskadi, con 12,7 euros el metro cuadrado.

En el lado opuesto de la tabla, como las autonomías más económicas, encontramos a Extremadura, que registra una media de precios de 6,1 euros el metro cuadrado, Castilla La Mancha, con 6,5 euros el metro cuadrado, y La Rioja, con 7,5 euros el metro cuadrado.