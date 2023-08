Los precios de los alquileres no paran de subir, en parte a causa del escaso stock existente, y marcan un nuevo máximo históricos tras otro. Así, catorce Comunidades Autónomas han superado sus precios máximos en los alquileres alcanzados durante la burbuja inmobiliaria a lo largo de este 2023, y dos más lo hicieron en 2022, según datos de Fotocasa.

En este sentido, tan solo las comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha no han alcanzado todavía precios máximos. No en vano, la media nacional alcanzó su máximo en abril de 2023 con 11,69 euros el metro cuadrado al mes, aunque en junio el precio se ha moderado un -0,7% respecto al máximo al alcanzar los 11,61 euros el metro cuadrado al mes.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, ha señalado que el arrendamiento "vive una situación alarmante de crisis de precios", con algunas comunidades "que se encuentran un 30%, 40% un 60% por encima del precio mostrado durante la burbuja de 2007 y la tendencia sigue siendo alcista". La principal causa es la falta de stock, que "provoca un desfase todavía más acentuado entre la oferta y la demanda que hace que la vivienda de alquiler se encarezca de forma muy significativa".

Así, en junio de 2023, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Murcia alcanzaron el precio máximo en el mercado del alquiler. Por su parte, Andalucía y Navarra alcanzaron máximos en mayo de 2023, La Rioja lo hizo en junio de 2022 y en el caso de Asturias se alcanzó en agosto de 2022.

En cuanto a las dos comunidades que no han llegado todavía a estos máximos, no se prevé que lo hagan en los próximos meses e incluso, con la moderación del precio del alquiler que estamos observando durante los últimos meses, es posible que no lleguen a hacerlo. En este sentido, Castilla-La Mancha actualmente se encuentra un -14,8% por debajo del precio máximo, mientras que Aragón está un -17,7% por debajo.

Por último, 38 capitales de provincia han llegado a máximos en algún momento del año, y 23 lo han hecho durante el mes de junio. Así, tan solo Ciudad Real, que está un -14,5% por debajo del precio máximo registrado, Zaragoza, con un -14,2%, y Guadalajara, que está un -8,8% por debajo, no han alcanzado todavía los precios registrados en 2008.