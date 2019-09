El 65% de las tiendas no da la opción a los turistas extranjeros de pagar en su divisa

El servicio DCC permite pagar en la moneda de origen y saber qué importe se cargará

Los turistas extranjeros registraron el año pasado 452 millones de operaciones con tarjeta en España, lo que representa más de 60% de las compras totales que los visitantes realizaron en nuestro país. A la hora de pagar, los comercios tienen que dar la opción de hacerlo en euros o en la divisa de origen y que sea el cliente el que elija. Sin embargo, aún el 65% de las tiendas no lo cumple.

Actualmente, solo el 35% de los comercios físicos cuenta con servicio DCC, es decir, un terminal con conversión dinámica de divisa que permite al consumidor pagar en su moneda de origen, además de saber exactamente qué importe se le cargará en su extracto. Garantiza, también, el proceso de pago en diferentes monedas sin gestiones adicionales, tanto para el comercio como para el cliente. Así lo recoge el informe 'El futuro de la aceptación de pagos 2019', elaborado por UniversalPay. Un porcentaje que disminuye hasta el 18% si nos referimos solo a tiendas online.

No obstante, este hecho puede no ser tan negativo para el turista como a priori pueda parecer. Si se trata de ciudadanos de la zona euro no hay problema, pero si el turista procede de un país en el que no se usa la moneda común europea, la cosa cambia. A la hora de pagar, conviene elegir siempre la moneda local, en este caso el euro, puesto que de esta manera "será el banco quien aplique el tipo de cambio pertinente"; de lo contrario, "el comercio aplicará el tipo de cambio que quiera", explican desde Asufin. "Si compramos en otras divisas, podemos tener que hacer frente a una comisión del 3%", señala el comparador financiero HelpMyCash.com.

Aún así, siempre debería quedar en la mano del cliente la última decisión. La adopción del servicio DCC en el terminal de venta "aporta seguridad a los turistas a la hora de pagar", reconoce el director de clientes de UniversalPay, Miguel Ángel Cuesta.

Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el año pasado, los turistas extranjeros gastaron 89.856 millones de euros, un 3,3% más que el anterior, con el gasto medio por viajero aumentando un 7,4%, hasta los 146 euros. Del total del gasto, el pago realizado con tarjetas extranjeras se incrementó hasta los 36.048 millones de euros, según las cifras de Turespaña. El uso de tarjetas se ha incrementado hasta el 72,5% en el día a día, siendo 20 puntos superior respecto al año pasado, incluye el informe de UniversalPay.