La dimisión de Dominic Cummings, asesor jefe de Boris Johnson y activista clave del Brexit y del director de comunicaciones de Johnson y aliado de Cummings, Lee Cain, insufló esperanza en los inversores y ha dado aire a la libra que sube este lunes hasta las inmediaciones de los 1,32 dólares.

Funcionarios de ambos lados dijeron el domingo que los próximos días serán clave mientras cada uno trata de superar las barreras para alcanzar un acuerdo comercial, con el Ministro de Relaciones Exteriores irlandés Simon Coveney llamándolo "semana de mudanza".

Aunque es un sentimiento familiar en el vaivén de Brexit, la urgencia está aumentando a medida que se acerca la salida de Gran Bretaña del mercado único de la UE el 31 de diciembre. Debido a que ambas partes necesitan tiempo para ratificar e implementar cualquier acuerdo, precisan llegar a un acuerdo semanas antes. Sin ello, millones de consumidores se enfrentarán a la devolución de cuotas y aranceles.

Al regresar a Bruselas para otra semana de conversaciones, el principal negociador del Reino Unido, David Frost, dijo que "no cambiará" su posición en las conversaciones con su homólogo de la UE.

3/4 There has been some progress in a positive direction in recent days. We also now largely have common draft treaty texts, though significant elements are of course not yet agreed. We will work to build on these and get an overall agreement if we can.