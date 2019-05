May hace autocrítica por el Brexit e interpela a Corbyn: "Hagamos un acuerdo"

La primera ministra publica este domingo en el Daily Mail una tribuna

La actualidad sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea está candente este domingo: la primera ministra británica, Theresa May, ha publicado en la edición dominical del periódico ‘Daily Mail’ una tribuna en la que pide al líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, llegar a un acuerdo sobre la forma de salida.

En su texto, May recuerda cómo las elecciones locales del pasado jueves supusieron un batacazo para los conservadores, pero también para los laboristas. Así, agradece a sus compañeros de partido, tanto los que han logrado ser reelectos como los que no, por su esfuerzo. “Quiero agradecer a todos mis colegas por su duro trabajo y dedicación al deber público, y por cómo han mejorado la vida de sus conciudadanos”. Se ha dirigido explícitamente a los que han perdido su cargo: “No se merecen lo que ha pasado y lo siento”.

Para May, “está claro que los votantes trasladaron su juicio sobre lo que está pasando (o no está pasando) en Westminster, y como primera ministra, acepto completamente mi responsabilidad por ello”. La primera ministra también recuerda cómo han pasado ya tres años desde “el histórico referéndum” y la gente “quiere de nosotros que lo superemos”. “Los electores han enviado un mensaje sobre el Brexit también a los laboristas: han perdido concejales y asientos que habían mantenido durante décadas”.

MAY DEFIENDE SU NEGOCIACIÓN

Theresa May también defiende la negociación que su Gobierno ha mantenido con la Unión Europea sobre el acuerdo de salida del Reino Unido. “He negociado lo que creo que es un buen acuerdo para el Reino Unido, un acuerdo que nos permite retomar el control de nuestra moneda y nuestras leyes”.

“Algunos preferirán unas relaciones menos cercanas con la Unión en el futuro, mientras que otros las preferirán más cercanas. El punto clave es que el último actor que toma decisiones en todo lo que hacemos es el Parlamento, por lo que en las próximas legislaturas, si cambia el equilibrio en el reparto de escaños, se podrá decidir qué relaciones tomar con la UE”, ha recordado May, al tiempo que ha incidido en que ningún parlamento puede atar a sus sucesores.

REACCIONES

La autocrítica no solo se la hace May y el partido conservador: Jonathan Ashworth, portavoz de los laboristas, ha señalado en Sky News que los políticos “deberíamos estar haciéndolo mejor”. “No voy a fingir que no estoy decepcionado”. Sin embargo, el portavoz no ha hecho más declaraciones en referencia a un posible acercamiento con los tories para aceptar el acuerdo de salida de la UE.

Ruth Davidson, líder de los conservadores escoceses, ha recordado, por su parte, que los partidos no tienen posiciones tan encontradas con respecto al Brexit. Lo ha hecho en una entrevista que ha tenido lugar este domingo por la mañana en la emisora pública BBC.