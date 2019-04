Los laboristas valoran incluir un segundo referéndum para el Brexit en su programa

Después de que un ala de la organización lo pidiese de cara a las europeas

El Brexit continúa siendo el tema central en el debate político del Reino Unido. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbin, ha asegurado este sábado que el partido será quien decida si añadir la exigencia de un segundo referéndum sobre este tema en el programa electoral con el que la organización progresista concurrirá a las próximas elecciones europeas, en mayo.

Tras una polémica desatada este viernes, en el que varios diputados y militantes de los laboristas exigían a la dirección incluir explícitamente la exigencia de un segundo referéndum sobre el Brexit en el programa del partido, no ha sido hasta este sábado cuando Corbyn ha accedido a discutirlo. "No soy un dictador", ha asegurado, tal y como recogen medios británicos como The Guardian.

Será este martes cuando la organización decida si incluirán en su programa esta reivindicación y si harán esta campaña por ella, algo que ya sucedía hace meses pero que ahora con la cercanía de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se había disipado.

La polémica arrancaba cuando una de las familias de los laboristas, un grupo autodenominado 'Love Socialism, Hate Brexit' (Amamos el socialismo, odiamos el Brexit) envió una carta a la ejecutiva nacional del partido exigiendo contundencia y claridad a la hora de redactar el programa e incluir esta reivindicación. El grupo confía en que de este modo el Partido Laborista pueda erigirse como una alternativa, ahora que Nigel Farage vuelve al ruedo político con un nuevo partido, el Brexit Party.

Este mes, Europa aprobó concederle una nueva prórroga para un Brexit ordenado a la primera ministra británica, Theresa May. El reloj se detendrá el próximo 31 de octubre.