El ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que vuelve el público a lo estadios de fútbol y baloncesto, un regreso que será con condiciones. Solo en aquellos territorios en fase 1 (menos de 50 de incidencia acumulada), solo el 30% del aforo y un máximo de 5.000 personas. Las condiciones sanitarias solo permiten la vuelta del público a los partidos que se celebran en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

"Después de escuchar a los representantes de la Liga, al mundo del fútbol, de la ACB de baloncesto... quería trasladarles que vamos a volver a tener público en la Liga y en la ACB. Hemos realizado un protocolo de condiciones sanitarias... Es que volverá a territorios en fase 1 de pandemia", ha explicado el ministro de Deportes.

Para poder acceder a los estadios será obligatorio usar mascarillas FPP2 y se tomará la temperatura antes de acceder. Además, no se podrá beber, excepto agua, ni comer ni fumar. Para evitar las aglomeraciones al inicio y al final, las entradas y salidas serán escalonadas

Esta semana habrá público de LaLiga en el Valencia - Eibar; Villarreal - Sevilla en Primera División. "¿Qué pasa si unos equipos juegan con público y otros no? En La Liga me dijeron que no hay problema, que todos los equipos están de acuerdo y lo aceptan, porque el valor simbólico es más importante. Han aceptado todos", ha explicado Uribes.

Las condiciones sanitarias este fin de semana solo permiten beneficiarse a la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no descarta que de cara a la última jornada algún territorio más haya mejorado y pueda acoger público en sus estadios. Darias también ha querido destacar que el público ha de ser local.