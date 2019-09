BBVA pagó a Villarejo para prestar servicios particulares a FG

El excomisario no solo trabajó para la entidad bancaria

BBVA contrató a Villarejo para prestar servicios particulares a Francisco González. Así lo informa este martes 'El Español', afirmando que Cenyt, la empresa desde la que el excomisario prestaba sus servicios de espionaje, no solo fue contratada por el banco para contrarrestar operaciones financieras hostiles.

El rotativo apunta que Villarejo llevó a cabo, por tanto, otros trabajos para el banco sin estar estos reflejados en un contrato escrito entre ambas partes.

Esta información ha sido descubierta por la investigación interna ordenada por el actual presidente de BBVA, Carlos Torres, que posteriormente la ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional. Cabe recordar que FG anunció en septiembre su marcha para el 31 de diciembre de ese año.

El caso Villarejo ya fue noticia este fin de semana. El CNI alertó de no poder acceder al 50% de los archivos del excomisario. No logró traspasar gran parte del cifrado y no ha conseguido avances en los últimos meses. En los primeros registros que se llevaron a cabo en noviembre de 2017 se localizaron en distintos domicilios vinculados con el excomisario medio centenar de lápices de memoria y una veintena de discos duros.

Otros de los soportes fueron hallados en el domicilio social donde se radicaban sus empresas, situado en la Torre Picasso de Madrid.

En total, 32 terabytes de información protegidos, en 14 discos duros y 47 'pendrives', son un sistema de seguridad reforzado que Villarejo cambiaba cada pocas semanas. Un sistema casi inexpugnable protegido con un 'software' de código abierto, TrueCrypt, que ofrece la posibilidad de elegir entre varios algoritmos de cifrado e incluso entre combinaciones de varios de ellos.