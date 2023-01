La desarrolladora francesa de videojuegos Ubisoft se desploma en bolsa. La compañía gala cae por encima del 19% en el mercado después de haber lanzado un importante ‘profit warning’ para su tercer trimestre fiscal: Ubisoft recorta drásticamente su anterior previsión de 400 millones de euros de beneficio de explotación ajustado hasta unas pérdidas de 500 millones de euros. En el último año, el valor ha perdido más del 55% en bolsa.

Asimismo, la creadora de la franquicia ‘Assasin’s Creed’ ha alertado que también reduce su previsión de reservas netas, el indicador más cercano a los ingresos que maneja la firma, en un 20%: de los 830 millones (+10%) que esperaba antes, ahora la desarrolladora francesa espera un recorte del 10% hasta los 725 millones de euros. Con todo, Ubisoft ha asegurado que su balance es “sólido”, con unos “1.500 millones de euros en efectivo y equivalentes tras reembolsar el bono de 500 millones de euros que expira a finales de este mes”.

La compañía gala ha señalado al “desafiante entorno económico” y al mal rendimiento de dos importantes títulos como ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ (Nintendo Switch) y ‘Just Dance 2023’ (Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S) durante la campaña navideña como los principales responsables de este ajuste a la baja de sus previsiones.

Por otra parte, la compañía ha retrasado la fecha de lanzamiento de su videojuego ‘Skull and Bones’ (PS5, XSX/S, PC) hasta su próximo año fiscal, que comienza en abril de 2023; cabe recordar que el juego comenzó su desarrollo en 2013. Además, Ubisoft ha anunciado la cancelación de otros tres títulos sin anunciar que se suman a las cancelaciones de ‘Ghost Recon Frontline’, ‘Splinter Cell VR’ y otros dos títulos no anunciados el pasado julio de 2022.

"Estamos claramente decepcionados por nuestros recientes resultados. Nos enfrentamos a una dinámica de mercado contrastada, ya que el sector sigue decantándose por las grandes marcas y los juegos como servicio de larga duración, en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas que afecta al gasto de los consumidores”, ha señalado el consejero delegado de Ubisoft, Yves Guillemot.

Asimismo, Guillemot ha anunciado que cuenta con “la aprobación del Consejo de Administración”, para tomar “importantes decisiones estratégicas y operativas adicionales”, un “conjunto de medidas destinadas a reforzar sus perspectivas de crecimiento y creación de valor a largo plazo”. “Es fundamental seguir adaptando nuestra organización, reforzar aún más nuestra ejecución y garantizar tanto la entrega de juegos increíbles a los jugadores como una gran creación de valor”, ha añadido.

En este sentido, la firma francesa ha señalado que concentrarán sus esfuerzos en “convertir nuestras marcas y servicios (Ubisoft Plus, etc.) en los más potentes del sector”. Ubisoft también ha anunciado que depreciará alrededor de 500 millones de euros de I+D capitalizado “en relación con los próximos juegos premium y Free-to-Play y los nuevos títulos cancelados”. “Esto refleja, en particular, la mayor cautela relacionada con el difícil mercado actual de los videojuegos y el entorno macroeconómico, así como la necesaria mayor concentración en menos títulos”, añade la desarrolladora de ‘Far Cry’ o ‘Tom Clancy’s The Division’.

Por último, Ubisoft ha anunciado una reducción neta prevista de su base de costes no variables de más de 200 millones de euros en los próximos 2 años. “Esto se logrará mediante una reestructuración selectiva, la desinversión de algunos activos no estratégicos y el desgaste natural habitual. Ubisoft seguirá tratando de contratar a personas de gran talento para sus grandes marcas y servicios”, explican.

“Nuestra reacción decisiva y nuestras medidas adicionales de optimización de costes nos ayudarán a sortear el difícil entorno económico actual y nos garantizarán una organización más ágil en los años venideros. Aprovechando la mayor cartera de juegos de la historia de Ubisoft, en 2023-24 se lanzarán ‘Assassin's Creed Mirage’, ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, ‘Skull and Bones’ y otros juegos premium aún por anunciar, incluido uno de gran tamaño, así como prometedores Free-to-Play de algunas de nuestras principales marcas”, ha asegurado Frédéric Duguet, director financiero de Ubisoft.

Por su parte, Guillemot ha subrayado que las perspectivas de la industria a largo plazo siguen siendo “prometedoras”. “Estoy convencido de que Ubisoft está bien posicionada para beneficiarse de este impulso gracias a la fortaleza de nuestros equipos, marcas, capacidad de producción, tecnología y balance”, ha agregado.

“Nuestro catálogo sigue siendo muy saludable, con una actividad notablemente robusta en Rainbow Six Siege, un gran impulso para nuestros juegos de Assassin's Creed y un rendimiento generalmente sólido de nuestros juegos en vivo. Esperamos que nuestra estrategia para crear juegos como servicio de larga duración y transformar nuestras marcas más importantes en verdaderos fenómenos globales con múltiples ofertas a través de plataformas y modelos de negocio, genere en última instancia una creación de valor significativa, con un fuerte crecimiento de los ingresos brutos y los ingresos operativos en los próximos años”, ha concluido el CEO de la firma gala.