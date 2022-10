"La intención de la compañía es cerrar la transacción por 54,20 dólares la acción", ha escrito Twitter, que reaccionaba a la propuesta de Musk de seguir adelante con la adquisición de la compañía por el precio de oferta original. Las acciones de la red social se disparaban hasta un 15% tras conocerse esta información, aunque posteriormente se suspendía la cotización de la compañía. Tras su reanudación se han disparado un 22,24% en Wall Street.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.