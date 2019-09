Tubos Reunidos se une a la fiesta del petróleo con fuertes subidas

Es una de las cotizadas más beneficiadas del rally del oro negro

Tubos Reunidos se dispara un 8% en el Mercado Continuo. La cotizada española se une así a la fiesta del rally del petróleo. Esta empresa es, junto a otras como Repsol, una de las grandes beneficiadas de que el precio del oro negro suba.

La fabricante de tubos ya celebró en bolsa este lunes el subidón del crudo. Lo hizo cerrando la sesión con subidas superiores al 5%. Tubos Reunidos acumula ya un rebote cercano al 40% desde sus mínimos de agosto.

¿El rally del petróleo es flor de un día o va para largo? Es la gran pregunta que se hacen los analistas.

Para UBS el tiempo es la variable más relevante. "Los precios subirán en lo que tarde el suministro en volver a la normalidad", apunta la entidad suiza en su último informe. Su escenario alcista, en caso de que el apagón del petróleo se extienda durante semanas, impulsa al Brent por encima de los 80 dólares.

"Esto cambia las reglas del juego". Así de claro lo tienen desde RBC Capital Markets. Un sentimiento compartido por S&P Global: "El brusco giro de los acontecimientos en Oriente Medio puede implicar una repentina subida de entre 5 y 10 dólares en el barril de Brent". El crudo esta, para ellos, listo para romper y poner a prueba los 70 dólares. Y "sostenido por sus fundamentales", ojo. No lo ven flor de un día.

Las autoridades saudíes patinan en sus previsiones. Rystad Energy asegura que "esto puede tardar más de lo que han previsto y el país no goza de la robustez petrolífera que tenía en el pasado para dar respuesta". Y EEUU no puede hacer nada para impedir el colapso. "Washington será incapaz de intervenir a corto plazo porque no puede reemplazar rápidamente ese volumen de petróleo".